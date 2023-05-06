На пермском заводе готовы платить рабочим в два раза больше, чем инженерам

07 мая 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

В Перми на заводе авиадвигателей токарям предлагают зарплату в два раза больше, чем инженерам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на предприятие АО «ОДК-Авиадвигатель» набирают новых сотрудников. При этом, рабочим готовы платить в два раза больше, чем инженерам. Информация опубликована в разделе вакансии акционерного общества в сервисе СБИС. «Всего на работу в АО „ОДК-Авиадвигатель“ набирают 26 сотрудников. Токарь-универсал 6 разряда — зарплата до 80 тысяч рублей. Фрезеровщик до 75 тысяч рублей. Инженер-технолог — от 35 тысяч рублей, инженер по измерениям — от 45 тысяч рублей, экономист — зарплата до 45 тысяч рублей», — указано на сайте сервиса. По данным СБИС акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» имеет конструкторское бюро, которое разрабатывает двигатели для гражданской авиации. Также предприятие выпускает промышленные газотурбинные установки и электростанции на базе авиационных технологий. Ранее URA.RU писало, что на пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство.

В Перми на предприятие АО «ОДК-Авиадвигатель» набирают новых сотрудников. При этом, рабочим готовы платить в два раза больше, чем инженерам. Информация опубликована в разделе вакансии акционерного общества в сервисе СБИС. «Всего на работу в АО „ОДК-Авиадвигатель“ набирают 26 сотрудников. Токарь-универсал 6 разряда — зарплата до 80 тысяч рублей. Фрезеровщик до 75 тысяч рублей. Инженер-технолог — от 35 тысяч рублей, инженер по измерениям — от 45 тысяч рублей, экономист — зарплата до 45 тысяч рублей», — указано на сайте сервиса. По данным СБИС акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» имеет конструкторское бюро, которое разрабатывает двигатели для гражданской авиации. Также предприятие выпускает промышленные газотурбинные установки и электростанции на базе авиационных технологий. Ранее URA.RU писало, что на пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство.