06 мая 2023
05 мая 2023

На пермском заводе готовы платить рабочим в два раза больше, чем инженерам

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, двигатель самолета, наука, двигатель, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
В Перми на заводе авиадвигателей токарям предлагают зарплату в два раза больше, чем инженерам Фото:

В Перми на предприятие АО «ОДК-Авиадвигатель» набирают новых сотрудников. При этом, рабочим готовы платить в два раза больше, чем инженерам. Информация опубликована в разделе вакансии акционерного общества в сервисе СБИС.

«Всего на работу в АО „ОДК-Авиадвигатель“ набирают 26 сотрудников. Токарь-универсал 6 разряда — зарплата до 80 тысяч рублей. Фрезеровщик до 75 тысяч рублей. Инженер-технолог — от 35 тысяч рублей, инженер по измерениям — от 45 тысяч рублей, экономист — зарплата до 45 тысяч рублей», — указано на сайте сервиса.

По данным СБИС акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» имеет конструкторское бюро, которое разрабатывает двигатели для гражданской авиации. Также предприятие выпускает промышленные газотурбинные установки и электростанции на базе авиационных технологий.

Ранее URA.RU писало, что на пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство.

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В Перми на предприятие АО «ОДК-Авиадвигатель» набирают новых сотрудников. При этом, рабочим готовы платить в два раза больше, чем инженерам. Информация опубликована в разделе вакансии акционерного общества в сервисе СБИС. «Всего на работу в АО „ОДК-Авиадвигатель“ набирают 26 сотрудников. Токарь-универсал 6 разряда — зарплата до 80 тысяч рублей. Фрезеровщик до 75 тысяч рублей. Инженер-технолог — от 35 тысяч рублей, инженер по измерениям — от 45 тысяч рублей, экономист — зарплата до 45 тысяч рублей», — указано на сайте сервиса. По данным СБИС акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» имеет конструкторское бюро, которое разрабатывает двигатели для гражданской авиации. Также предприятие выпускает промышленные газотурбинные установки и электростанции на базе авиационных технологий. Ранее URA.RU писало, что на пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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