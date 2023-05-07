Житель Ханты-Мансийск заснял лесной пожар в окрестностях города
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлел природный пожар в окрестностях города. Фотографиями он поделился с URA.RU.
«Горит в окрестностях Ханты-Мансийска. За мостом», — сообщил он. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали дать комментарий позднее.
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