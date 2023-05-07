07 мая 2023
06 мая 2023

Житель Ханты-Мансийск заснял лесной пожар в окрестностях города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, пожар, лесной пожар
Житель Ханты-Мансийск заснял лесной пожар в окрестностях города Фото:
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Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлел природный пожар в окрестностях города. Фотографиями он поделился с URA.RU.

«Горит в окрестностях Ханты-Мансийска. За мостом», — сообщил он. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали дать комментарий позднее.

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Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлел природный пожар в окрестностях города. Фотографиями он поделился с URA.RU. «Горит в окрестностях Ханты-Мансийска. За мостом», — сообщил он. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали дать комментарий позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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