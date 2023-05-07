Житель Ханты-Мансийск заснял лесной пожар в окрестностях города. Фото

08 мая 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Житель Ханты-Мансийск заснял лесной пожар в окрестностях города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлел природный пожар в окрестностях города. Фотографиями он поделился с URA.RU. «Горит в окрестностях Ханты-Мансийска. За мостом», — сообщил он. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали дать комментарий позднее. Читатель telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» Читатель telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки»

Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлел природный пожар в окрестностях города. Фотографиями он поделился с URA.RU. «Горит в окрестностях Ханты-Мансийска. За мостом», — сообщил он. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали дать комментарий позднее.