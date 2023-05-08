Тюмень вместе со всей страной празднует сегодня день победы в Великой Отечественной войне. Праздник проходит в непривычном формате: власти области отменили шествие бессмертного полка, так же отменены полноценный парад и ночной салют. Но в течение всего дня на разных площадках по всему городу проходят события, связанные с днем Великой Победы. URA.RU трансляцию с ключевых праздничных площадок.
10:32 09.05.2023 На Площади Памяти прошло возложение цветов к мемориалу.
10:28 09.05.2023 Тюменцы пришли на Площадь Памяти, чтобы отдать дань подвигу героев Великой Отечественной войны.
10:23 09.05.2023 Курсанты ТВВИКУ дали торжественный залп в честь дня Великой Победы.
10:20 09.05.2023 В разных частях города тюменцы спонтанно организуют шествия с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области
10:16 09.05.2023 Празднование дня Великой Победы началось с выступления духового оркестра ТВВИКУ.
10:12 09.05.2023 На Площади Памяти стартовал плац-концерт ТВВИКУ
10:09 09.05.2023 Накануне дня Великой Победы тюменские VIP возложили цветы в мемориальных скверах Тюмени.
10:01 09.05.2023 Программа празднования дня Великой Победы.
У домов ветеранов 9 мая проведут более 60 концертов фронтовых бригад.
В 10:00 на Площади Памяти начнется плац-концерт ТВВИКУ и торжественное прохождение военной техники по улицам Тюмени.
В 11:00 и 13:30 у Тюменского технопарка пройдет плац-парад курсантов и выступление духового оркестра ТВВИКУ.
С 12:00 и до вечера на площади 400-летия Тюмени будет работать главная концертная площадка.
Мероприятия пройдут на площади у «Строителя», «Поиск», в Парке пограничников, в скверах Депутатов, Комсомольском и Казачьи Луга.
С 15:00 до 16:00 на набережной реки Туры впервые в Тюмени пройдет парад катамаранов «Под парусами Победы».
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