В Тюмени празднуют 78-ю годовщину Великой Победы. Онлайн-трансляция

09 мая 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени пройдет шествие военной техники и несколько праздничных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюмень вместе со всей страной празднует сегодня день победы в Великой Отечественной войне. Праздник проходит в непривычном формате: власти области отменили шествие бессмертного полка, так же отменены полноценный парад и ночной салют. Но в течение всего дня на разных площадках по всему городу проходят события, связанные с днем Великой Победы. URA.RU трансляцию с ключевых праздничных площадок. 10:32 На Площади Памяти прошло возложение цветов к мемориалу. 10:28 Тюменцы пришли на Площадь Памяти, чтобы отдать дань подвигу героев Великой Отечественной войны. 10:23 Курсанты ТВВИКУ дали торжественный залп в честь дня Великой Победы. 10:20 В разных частях города тюменцы спонтанно организуют шествия с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области 10:16 Празднование дня Великой Победы началось с выступления духового оркестра ТВВИКУ. 10:12 На Площади Памяти стартовал плац-концерт ТВВИКУ 10:09 Накануне дня Великой Победы тюменские VIP возложили цветы в мемориальных скверах Тюмени. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU 10:01 Программа празднования дня Великой Победы.



У домов ветеранов 9 мая проведут более 60 концертов фронтовых бригад.

В 10:00 на Площади Памяти начнется плац-концерт ТВВИКУ и торжественное прохождение военной техники по улицам Тюмени.

В 11:00 и 13:30 у Тюменского технопарка пройдет плац-парад курсантов и выступление духового оркестра ТВВИКУ.

С 12:00 и до вечера на площади 400-летия Тюмени будет работать главная концертная площадка.

Мероприятия пройдут на площади у «Строителя», «Поиск», в Парке пограничников, в скверах Депутатов, Комсомольском и Казачьи Луга.

С 15:00 до 16:00 на набережной реки Туры впервые в Тюмени пройдет парад катамаранов «Под парусами Победы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюмень вместе со всей страной празднует сегодня день победы в Великой Отечественной войне. Праздник проходит в непривычном формате: власти области отменили шествие бессмертного полка, так же отменены полноценный парад и ночной салют. Но в течение всего дня на разных площадках по всему городу проходят события, связанные с днем Великой Победы. URA.RU трансляцию с ключевых праздничных площадок. 10:32 09.05.2023 На Площади Памяти прошло возложение цветов к мемориалу. 10:28 09.05.2023 Тюменцы пришли на Площадь Памяти, чтобы отдать дань подвигу героев Великой Отечественной войны. 10:23 09.05.2023 Курсанты ТВВИКУ дали торжественный залп в честь дня Великой Победы. 10:20 09.05.2023 В разных частях города тюменцы спонтанно организуют шествия с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области 10:16 09.05.2023 Празднование дня Великой Победы началось с выступления духового оркестра ТВВИКУ. 10:12 09.05.2023 На Площади Памяти стартовал плац-концерт ТВВИКУ 10:09 09.05.2023 Накануне дня Великой Победы тюменские VIP возложили цветы в мемориальных скверах Тюмени. 10:01 09.05.2023 Программа празднования дня Великой Победы. У домов ветеранов 9 мая проведут более 60 концертов фронтовых бригад. В 10:00 на Площади Памяти начнется плац-концерт ТВВИКУ и торжественное прохождение военной техники по улицам Тюмени. В 11:00 и 13:30 у Тюменского технопарка пройдет плац-парад курсантов и выступление духового оркестра ТВВИКУ. С 12:00 и до вечера на площади 400-летия Тюмени будет работать главная концертная площадка. Мероприятия пройдут на площади у «Строителя», «Поиск», в Парке пограничников, в скверах Депутатов, Комсомольском и Казачьи Луга. С 15:00 до 16:00 на набережной реки Туры впервые в Тюмени пройдет парад катамаранов «Под парусами Победы».