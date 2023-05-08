Пермские пожарные помогают тушить лес в нацпарке Челябинской области. Фото

09 мая 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пожар в нацпарке «Зигальга» возник 4 мая Фото: Екатерина Сычкова Сотрудники СГБУ «Пермский лесопожарный центр» выехали в Челябинскую область для тушения пожара в национальном парке «Зигальга». Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». «Для оказания помощи в тушении крупного лесного пожара в труднодоступной местности на территории ООПТ федерального значения — нацпарк „Зигальга“ в Челябинской области — начали работу 25 человек из числа работников парашютно-десантной пожарной службы Пермского лесопожарного центра», — сказано на странице учреждения. Пожар в нацпарке «Зигальга» возник 4 мая. По данным пресс-службы учреждения, огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса. Предварительно установлено, что возгорание началось с непотушенного костра, который оставили туристы, отдыхавшие в лесу. URA.RU также рассказывало, что пожарные ГУ МЧС по Пермскому краю помогают своим коллегам в Курганской области бороться с сильными пожарами, которые охватили регион. Сейчас там находятся 50 человек личного состава и семь единиц техники региональной группировки. В Челябинскую область выехали 25 пожарных из Пермского края Фото: страница Пермского лесопожарного центра, «ВКонтакте»

Сотрудники СГБУ «Пермский лесопожарный центр» выехали в Челябинскую область для тушения пожара в национальном парке «Зигальга». Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». «Для оказания помощи в тушении крупного лесного пожара в труднодоступной местности на территории ООПТ федерального значения — нацпарк „Зигальга“ в Челябинской области — начали работу 25 человек из числа работников парашютно-десантной пожарной службы Пермского лесопожарного центра», — сказано на странице учреждения. Пожар в нацпарке «Зигальга» возник 4 мая. По данным пресс-службы учреждения, огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса. Предварительно установлено, что возгорание началось с непотушенного костра, который оставили туристы, отдыхавшие в лесу. URA.RU также рассказывало, что пожарные ГУ МЧС по Пермскому краю помогают своим коллегам в Курганской области бороться с сильными пожарами, которые охватили регион. Сейчас там находятся 50 человек личного состава и семь единиц техники региональной группировки.