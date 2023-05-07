Огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса Фото: Илья Московец © URA.RU

Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области опубликовал фотографии со спутника, на которых виден масштаб лесного пожара, возникшего 4 мая. По данным пресс-службы учреждения, огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса.

«Пройденная огнем площадь в национальном парке „Зигальга“ — вид со спутника 2 и 7 мая. Выгорело 1024 гектара», — поясняется под фотографиями со спутника.

По информации нацпарка, берег, где начался пожар, туристы используют для стоянок. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.

Нацпарк «Зигальга» 2 мая, до начала пожара Пресс-служба нацпарка «Зигальга»

«Зигальга» 7 мая, после пожара Пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая, его тушат до сих пор. Огонь уничтожил более одного гектара леса. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».