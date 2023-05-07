07 мая 2023

В челябинском нацпарке «Зигальга» показали масштаб лесного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, лесной пожар
Огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса Фото:

Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области опубликовал фотографии со спутника, на которых виден масштаб лесного пожара, возникшего 4 мая. По данным пресс-службы учреждения, огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса.

«Пройденная огнем площадь в национальном парке „Зигальга“ — вид со спутника 2 и 7 мая. Выгорело 1024 гектара», — поясняется под фотографиями со спутника.

По информации нацпарка, берег, где начался пожар, туристы используют для стоянок. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.

Нацпарк «Зигальга» 2 мая, до начала пожара
Нацпарк «Зигальга» 2 мая, до начала пожара
«Зигальга» 7 мая, после пожара
«Зигальга» 7 мая, после пожара

Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая, его тушат до сих пор. Огонь уничтожил более одного гектара леса. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».

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Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области опубликовал фотографии со спутника, на которых виден масштаб лесного пожара, возникшего 4 мая. По данным пресс-службы учреждения, огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса. «Пройденная огнем площадь в национальном парке „Зигальга“ — вид со спутника 2 и 7 мая. Выгорело 1024 гектара», — поясняется под фотографиями со спутника. По информации нацпарка, берег, где начался пожар, туристы используют для стоянок. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками. Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая, его тушат до сих пор. Огонь уничтожил более одного гектара леса. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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