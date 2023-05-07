Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области опубликовал фотографии со спутника, на которых виден масштаб лесного пожара, возникшего 4 мая. По данным пресс-службы учреждения, огонь уничтожил больше тысячи гектаров леса.
«Пройденная огнем площадь в национальном парке „Зигальга“ — вид со спутника 2 и 7 мая. Выгорело 1024 гектара», — поясняется под фотографиями со спутника.
По информации нацпарка, берег, где начался пожар, туристы используют для стоянок. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.
Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая, его тушат до сих пор. Огонь уничтожил более одного гектара леса. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».
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