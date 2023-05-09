В Тюменской области наметился острый дефицит пожарных

Огнеборцы требуются как в МЧС, так и в предприятия по охране лесов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области открыто около 1 235 вакансий на должности, связанные с ликвидацией пожаров. Информация об этом размещена на портале «Работа России». Огнеборцы требуются как в МЧС, так и на предприятия по охране и защите лесов.

«Вакансия: лесной пожарный V разряда пожарно-химической станции II типа. Должностные обязанности: обследование лесного (природного) пожара, в том числе с применением специальных технических средств. Остановка и локализация лесного (природного) пожара на критических направлениях с применением ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники. Зарплата: до 18 678 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России».

В главное управление МЧС России по Тюменской области требуется пожарный на зарплату от 33 000 рублей. В качестве требования к кандидату предъявляют среднее образование, ответственность и умение работать в команде. Всего в МЧС, по данным «Работа России», требуется больше двух десятков огнеборцев.

Агентство направило запрос главное управление МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее, из-за ухудшения обстановки в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10 мая, в округе зафиксировано 13 очагов возгорания. Помимо профессиональных пожарных, бороться со стихией выходят добровольцы.