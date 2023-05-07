07 мая 2023
06 мая 2023

Иностранцы в Тюменской области собирают отряд для борьбы с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Тюменской области уже несколько дней бушуют пожары Фото:

Живущие в Тюменской области граждане Таджикистана готовят собственный волонтерский отряд для борьбы с лесными пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из добровольцев.

«У нас есть группа „таджики Тюмени“, я написал, что нужна помощь, вокруг Тюмени все горит. Там много людей, готовых помочь, но они не знают, куда и как двигаться, кому помочь, что нужно. Я собираюсь скоординировать и отправлять помощь туда, куда нужно», — рассказал Бурхонов Хушнуд.

По его словам, он и несколько его земляков уже сейчас готовы помочь с пожарами. Он также приглашает присоединиться к борьбе с огнем. Связаться с мужчиной можно по номеру 8 (996) 946-22-77.

Массовые пожары в Тюменской области начался 3 мая, когда огонь распространился в лесу возле дач у Салаирского тракта, куда отправили 12 единиц техники и вертолет. Стихия также угрожала ряду деревень в регионе, из-за чего местные власти приняли решение о массовой эвакуации из сел, находящихся под угрозой. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области открыли волонтерский отряд, который будет направлен на борьбу с пожарами. Оказать помощь можно и в передаче гуманитарной помочи пострадавшим от огня.

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Живущие в Тюменской области граждане Таджикистана готовят собственный волонтерский отряд для борьбы с лесными пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из добровольцев. «У нас есть группа „таджики Тюмени“, я написал, что нужна помощь, вокруг Тюмени все горит. Там много людей, готовых помочь, но они не знают, куда и как двигаться, кому помочь, что нужно. Я собираюсь скоординировать и отправлять помощь туда, куда нужно», — рассказал Бурхонов Хушнуд. По его словам, он и несколько его земляков уже сейчас готовы помочь с пожарами. Он также приглашает присоединиться к борьбе с огнем. Связаться с мужчиной можно по номеру 8 (996) 946-22-77. Массовые пожары в Тюменской области начался 3 мая, когда огонь распространился в лесу возле дач у Салаирского тракта, куда отправили 12 единиц техники и вертолет. Стихия также угрожала ряду деревень в регионе, из-за чего местные власти приняли решение о массовой эвакуации из сел, находящихся под угрозой. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области открыли волонтерский отряд, который будет направлен на борьбу с пожарами. Оказать помощь можно и в передаче гуманитарной помочи пострадавшим от огня.
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