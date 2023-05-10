Парламентарии и общественники потребовали признать украинских разведчиков террористами

11 мая 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

России необходимо заниматься «организацией возмездия» Фото: Министерство обороны Украины Российские депутаты, сенаторы и эксперты считают необходимым устроить после СВО военный трибунал, а также признать Службу безопасности (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Украины террористическими организациями, чтобы их сотрудников «преследовать по всеми миру». Об этом шла речь в ходе круглого стола на тему «Без срока давности. Каким было и будет возмездие за преступления нацистов во время ВОВ и СВО?». «России необходимо заниматься „организацией возмездия“ и в боевом смысле, и в „законодательном оформлении“. Особая признательность сотрудникам Следственного комитета, которые тщательно документируют преступления украинских нацистов на территории Донбасса, что позволит в будущем провести трибунал», — отметил один из участников круглого стола, сенатор Анатолий Широков. Его слова приводит « Коммерсант ». Политолог Павел Данилин уверен, что тема возмездия должна присутствовать не только в дискуссиях, но и в законодательстве. Он напоминает, что начальник ГУР Украины Кирилл Буданов обещает убивать русских в любой точке мира и этим он определяет политику целого ведомства, способного организовать убийства российских граждан. Поэтому ГУР и СБУ необходимо объявить террористическими организациями, а их сотрудников — террористами, тогда появится возможность «преследовать их по всему миру». Идею «признать ряд структур псевдоукраинской власти террористическими организациями» поддержал депутат Госдумы Артем Туров («Единая Россия»). Такая позиция позволит «действовать так, как РФ действовала с террористами: если их не удавалось предать суду, они уничтожались». Также он поддержал идею провести по окончании СВО «трибунал по примеру Нюрнберга». Ранее депутат Госдумы Александр Бородай назвал Украину террористической организацией Вашингтона. По его мнению, чтобы уничтожить источник терроризма необходимо ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские депутаты, сенаторы и эксперты считают необходимым устроить после СВО военный трибунал, а также признать Службу безопасности (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Украины террористическими организациями, чтобы их сотрудников «преследовать по всеми миру». Об этом шла речь в ходе круглого стола на тему «Без срока давности. Каким было и будет возмездие за преступления нацистов во время ВОВ и СВО?». «России необходимо заниматься „организацией возмездия“ и в боевом смысле, и в „законодательном оформлении“. Особая признательность сотрудникам Следственного комитета, которые тщательно документируют преступления украинских нацистов на территории Донбасса, что позволит в будущем провести трибунал», — отметил один из участников круглого стола, сенатор Анатолий Широков. Его слова приводит «Коммерсант». Политолог Павел Данилин уверен, что тема возмездия должна присутствовать не только в дискуссиях, но и в законодательстве. Он напоминает, что начальник ГУР Украины Кирилл Буданов обещает убивать русских в любой точке мира и этим он определяет политику целого ведомства, способного организовать убийства российских граждан. Поэтому ГУР и СБУ необходимо объявить террористическими организациями, а их сотрудников — террористами, тогда появится возможность «преследовать их по всему миру». Идею «признать ряд структур псевдоукраинской власти террористическими организациями» поддержал депутат Госдумы Артем Туров («Единая Россия»). Такая позиция позволит «действовать так, как РФ действовала с террористами: если их не удавалось предать суду, они уничтожались». Также он поддержал идею провести по окончании СВО «трибунал по примеру Нюрнберга». Ранее депутат Госдумы Александр Бородай назвал Украину террористической организацией Вашингтона. По его мнению, чтобы уничтожить источник терроризма необходимо ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского.