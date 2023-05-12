Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы президента

12 мая 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Выборы президента в Турции пройдут 14 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU США вмешиваются в президентские выборы в Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, об этом открыто заявляет президент США Джо Байден. Новость по теме Чего ждать от выборов президента в Турции 2023: прогнозы, кандидаты «США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. <…> В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал Сулейман Сойлу в интервью CNN Türk . Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Основное противостояние на них состоится между действующим турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером оппозиционной партии. Кемалем Кылычдароглу. По итогам предварительного голосования, каждый из них набрал больше 40% голосов.

США вмешиваются в президентские выборы в Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, об этом открыто заявляет президент США Джо Байден. «США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. <…> В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал Сулейман Сойлу в интервью CNN Türk. Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Основное противостояние на них состоится между действующим турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером оппозиционной партии. Кемалем Кылычдароглу. По итогам предварительного голосования, каждый из них набрал больше 40% голосов.