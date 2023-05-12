Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы президента

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Летний отдых. архив. Пермь, флаг турции, выборы в турции
Выборы президента в Турции пройдут 14 мая Фото:

США вмешиваются в президентские выборы в Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, об этом открыто заявляет президент США Джо Байден.

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«США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. <…> В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал Сулейман Сойлу в интервью CNN Türk.

Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Основное противостояние на них состоится между действующим турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером оппозиционной партии. Кемалем Кылычдароглу. По итогам предварительного голосования, каждый из них набрал больше 40% голосов.

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США вмешиваются в президентские выборы в Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, об этом открыто заявляет президент США Джо Байден. «США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. <…> В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал Сулейман Сойлу в интервью CNN Türk. Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Основное противостояние на них состоится между действующим турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером оппозиционной партии. Кемалем Кылычдароглу. По итогам предварительного голосования, каждый из них набрал больше 40% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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