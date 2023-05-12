Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы президента

США вмешиваются в президентские выборы в Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, об этом открыто заявляет президент США Джо Байден.
«США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. <…> В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал Сулейман Сойлу в интервью
Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Основное противостояние на них состоится между действующим турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером оппозиционной партии. Кемалем Кылычдароглу. По итогам предварительного голосования, каждый из них набрал больше 40% голосов.
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