11 мая 2023

Пермские власти готовы потратить миллионы на уход за пустырями

В Перми администрация района планирует потратить на содержание оврагов и пустырей 7,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пустырь для строительства школы в заозерном. Курган , строительный мусор, заозерный, пустырь для школы
Собранный мусор подрядчик обязан вывезти на полигон Фото:

В Перми МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» планирует провести работы по содержанию пустырей, оврагов и берегов рек. На эти цели выделяется почти 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон Мотовилихинского района Перми. Работы по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО, упавших, сломанных деревьев, ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Начальная и максимальная цена контракта — 7,4 млн рублей», — указано в техзадании.

В перечне указаны 70 районных территорий, на которых необходимо провести работы по благоустройству. Сроки исполнения контракта — с 7 июня по 30 ноября 2023 года. Весь собранный мусор подрядчик обязуется вывезти на полигон.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Березников объявили конкурс на уборку кладбищ. Начальная цена соответствующего контракта составляет более 2,5 млн рублей.

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В Перми МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» планирует провести работы по содержанию пустырей, оврагов и берегов рек. На эти цели выделяется почти 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон Мотовилихинского района Перми. Работы по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО, упавших, сломанных деревьев, ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Начальная и максимальная цена контракта — 7,4 млн рублей», — указано в техзадании. В перечне указаны 70 районных территорий, на которых необходимо провести работы по благоустройству. Сроки исполнения контракта — с 7 июня по 30 ноября 2023 года. Весь собранный мусор подрядчик обязуется вывезти на полигон. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Березников объявили конкурс на уборку кладбищ. Начальная цена соответствующего контракта составляет более 2,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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