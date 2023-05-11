Пермские власти готовы потратить миллионы на уход за пустырями

В Перми МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» планирует провести работы по содержанию пустырей, оврагов и берегов рек. На эти цели выделяется почти 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
«Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон Мотовилихинского района Перми. Работы по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО, упавших, сломанных деревьев, ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Начальная и максимальная цена контракта — 7,4 млн рублей», — указано в техзадании.
В перечне указаны 70 районных территорий, на которых необходимо провести работы по благоустройству. Сроки исполнения контракта — с 7 июня по 30 ноября 2023 года. Весь собранный мусор подрядчик обязуется вывезти на полигон.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Березников объявили конкурс на уборку кладбищ. Начальная цена соответствующего контракта составляет более 2,5 млн рублей.
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