Тюменская область прорывается в топ регионов России

Тюменская область поднялась в топ регионов по социально-экономическому положению

15 мая 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Показатели Тюменской области упали меньше, чем у других регионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область лучше остальных субъектов РФ удержала свои показатели в социальных и экономических сферах, благодаря чему поднялась в рейтинге по соответствующим показателям с 14 места в 2021 году на 11 место в 2022. К такому выводу пришли исследователи РИА Рейтинг. «Тюменская область — интегральный рейтинг в 2022 году относительно результатов 2021 года упал с 62,05 до 60,81 баллов. Место в рейтинге при этом улучшилось с 14 до 11», — передает РИА Новости результаты аналитиков. За этот год региону удалось обойти по показателям Самарскую, Белгородскую и Челябинскую область. В лидерах же оказались Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, которые второй год подряд удерживают свои места. Данные для исследования были собраны из статистики Росстата, Минфина и Федерального казначейства. Для анализа были отобраны показатели по масштабу экономики, ее эффективности, бюджетной и социальной сферы. Туда, среди прочих, входили объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и уровень безработицы. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область вошла в топ-15 субъектов РФ по экономической устойчивости. При этом в 2023 году регион планирует бороться за попадание в топ-5, о чем рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская область лучше остальных субъектов РФ удержала свои показатели в социальных и экономических сферах, благодаря чему поднялась в рейтинге по соответствующим показателям с 14 места в 2021 году на 11 место в 2022. К такому выводу пришли исследователи РИА Рейтинг. «Тюменская область — интегральный рейтинг в 2022 году относительно результатов 2021 года упал с 62,05 до 60,81 баллов. Место в рейтинге при этом улучшилось с 14 до 11», — передает РИА Новости результаты аналитиков. За этот год региону удалось обойти по показателям Самарскую, Белгородскую и Челябинскую область. В лидерах же оказались Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, которые второй год подряд удерживают свои места. Данные для исследования были собраны из статистики Росстата, Минфина и Федерального казначейства. Для анализа были отобраны показатели по масштабу экономики, ее эффективности, бюджетной и социальной сферы. Туда, среди прочих, входили объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и уровень безработицы. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область вошла в топ-15 субъектов РФ по экономической устойчивости. При этом в 2023 году регион планирует бороться за попадание в топ-5, о чем рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.