В Минфине допустили продажу объектов госсобственности на маркетплейсе

15 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

На маркетплейсе можно будет участвовать в торгах и оформлять право на собственность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Росимущество до конца года запустит маркетплейс, где будет продавать госсобственность. Информацию о запуске площадки для всех желающих рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. Они не должны находиться без дела. Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — ответил Моисеев на вопрос «Известий» о планах по старту такой площадки. По его словам, принять участие в торгах сможет любое лицо, физическое или юридическое. Сервис также позволит пройти полную цепочку от заявки до оформления права на собственность. «Гражданин нажимает на опцию „Хочу купить“ и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости», — пояснил Моисеев. Ранее URA.RU сообщало, что в России произойдет большая приватизация, однако в Минфин пока не сформировали понимание, что именно продавать и как формировать рынок. Об этом сообщил Моисеев, который позже уточнил, что вопрос доходов от приватизации пока не стоит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Росимущество до конца года запустит маркетплейс, где будет продавать госсобственность. Информацию о запуске площадки для всех желающих рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. Они не должны находиться без дела. Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — ответил Моисеев на вопрос «Известий» о планах по старту такой площадки. По его словам, принять участие в торгах сможет любое лицо, физическое или юридическое. Сервис также позволит пройти полную цепочку от заявки до оформления права на собственность. «Гражданин нажимает на опцию „Хочу купить“ и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости», — пояснил Моисеев. Ранее URA.RU сообщало, что в России произойдет большая приватизация, однако в Минфин пока не сформировали понимание, что именно продавать и как формировать рынок. Об этом сообщил Моисеев, который позже уточнил, что вопрос доходов от приватизации пока не стоит.