В Минфине допустили продажу объектов госсобственности на маркетплейсе

Росимущество до конца года запустит маркетплейс, где будет продавать госсобственность. Информацию о запуске площадки для всех желающих рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
«Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. Они не должны находиться без дела. Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — ответил Моисеев на вопрос «Известий» о планах по старту такой площадки.
По его словам, принять участие в торгах сможет любое лицо, физическое или юридическое. Сервис также позволит пройти полную цепочку от заявки до оформления права на собственность. «Гражданин нажимает на опцию „Хочу купить“ и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости», — пояснил Моисеев.
Ранее URA.RU сообщало, что в России произойдет большая приватизация, однако в Минфин пока не сформировали понимание, что именно продавать и как формировать рынок. Об этом сообщил Моисеев, который позже уточнил, что вопрос доходов от приватизации пока не стоит.
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