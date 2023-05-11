В Минфине анонсировали большую приватизацию в РФ

11 мая 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В России ожидается масштабная приватизация, заявил Алексей Моисеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России ожидается большая приватизация. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Большая приватизация в РФ должна состояться», — сказал Моисеев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что сейчас необходимо понять, что продавать и формировать рынок. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что под волну приватизации могут попасть РЖД, «Почта России» и другие российские компании. Он допустил, что приватизация может быть в разной форме.

В России ожидается большая приватизация. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Большая приватизация в РФ должна состояться», — сказал Моисеев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что сейчас необходимо понять, что продавать и формировать рынок. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что под волну приватизации могут попасть РЖД, «Почта России» и другие российские компании. Он допустил, что приватизация может быть в разной форме.