Глава тюменских коммунистов заручилась поддержкой Москвы перед выборами

В Тюмень приедет главный политтехнолог КПРФ Сергей Обухов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмень 18 мая на встречу с избирателями приедут главный политтехнолог КПРФ Сергей Обухов и возможный кандидат в президенты РФ от коммунистов Дмитрий Новиков. Об этом URA.RU сообщили в тюменском обкоме КПРФ. По информации источника агентства в политической элите региона, визит федеральных политиков усиливает позиции главы тюменских коммунистов Тамары Казанцевой.

«18 мая в Тюменском технопарке состоится встреча депутатов Государственной Думы от КПРФ с жителями Тюмени. Во встрече примут участие: Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ; Обухов Сергей Павлович, член Президиума ЦК КПРФ», — рассказали в обкоме.

Кроме того, на мероприятии выступят депутат Госдумы от Тюменской и Омской областей Виктор Соболев и главный комсомолец России Владимир Исаков. Сама Казанцева также будет присутствовать на встрече.

«Визит такого десанта из ЦК партии означает, что Казанцева держит ситуацию в обкоме под контролем. Ее позиции сильны, не смотря на то, что региональному отделению партии прочили раскола из-за скандала с выходом из КПРФ экс-главы горкома Тобольска Юрия Юхневича», — отметил источник URA.RU.

Ранее агентство писало, что часть тюменских коммунистов обвинила Казанцеву в давлении на Юхневича. Сторонники последнего грозили заблокировать работу некоторых партийных ячеек в регионе.