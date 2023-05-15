Горожане раскритиковали перестановку медведя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скульптуру бронзового медведя вернули на прежнее место у пермской гостиницы «Урал», сообщают очевидцы. Ранее горожане раскритиковали решение о переносе объекта из-за реконструкции прилегающего сквера.

«Медведь на своем прежнем месте у гостиницы „Урал“. Скоро к нему проложат дорожку», — указано в telegram-канале «Пермь с огоньком».

Пермяки высказывали свое недовольство в соцсети после переноса скульптурной композиции «Легенда о Пермском медведе». Большинство горожан были лаконичны в своей оценке и просили вернуть медведя на место. Считается, что если потереть нос скульптуре и загадать желание, то оно сбудется.