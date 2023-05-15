15 мая 2023

Скульптуру медведя вернули на прежнее место после критики жителей Перми. Фото

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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, памятник пермский медведь
Горожане раскритиковали перестановку медведя Фото:

Скульптуру бронзового медведя вернули на прежнее место у пермской гостиницы «Урал», сообщают очевидцы. Ранее горожане раскритиковали решение о переносе объекта из-за реконструкции прилегающего сквера.

«Медведь на своем прежнем месте у гостиницы „Урал“. Скоро к нему проложат дорожку», — указано в telegram-канале «Пермь с огоньком».

Пермяки высказывали свое недовольство в соцсети после переноса скульптурной композиции «Легенда о Пермском медведе». Большинство горожан были лаконичны в своей оценке и просили вернуть медведя на место. Считается, что если потереть нос скульптуре и загадать желание, то оно сбудется.

В окончательном варианте скульптура была установлена в 2009 году
В окончательном варианте скульптура была установлена в 2009 году
Фото:

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Скульптуру бронзового медведя вернули на прежнее место у пермской гостиницы «Урал», сообщают очевидцы. Ранее горожане раскритиковали решение о переносе объекта из-за реконструкции прилегающего сквера. «Медведь на своем прежнем месте у гостиницы „Урал“. Скоро к нему проложат дорожку», — указано в telegram-канале «Пермь с огоньком». Пермяки высказывали свое недовольство в соцсети после переноса скульптурной композиции «Легенда о Пермском медведе». Большинство горожан были лаконичны в своей оценке и просили вернуть медведя на место. Считается, что если потереть нос скульптуре и загадать желание, то оно сбудется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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