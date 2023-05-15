В Тюмени потратят сотни тысяч рублей на отдых уволенных судей

16 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Уже покинувшие свои должности судьи все равно отдохнут и поправят здоровье за счет бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За две путевки на отдых для судей в отставке в Тюмени готовы заплатить 265 тысяч рублей. Закупки разместил Тюменский областной суд. Поправлять здоровье экс-судьям предстоит в санатории «Сибирь». «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Две путевки, начальная цена за каждую — 132 400 рублей. Место отдыха — санаторий „Сибирь“», — следует из документов закупок. Проходить различные процедуры бывшие судьи будут на протяжении 14 дней. В это время им будет положено трехразовое питание в формате «шведского стола». Заказчик требует, чтобы у гостей санатория была возможность не только лечиться, но и культурно отдыхать, а также заниматься спортом. Им должны быть доступны массаж, бассейн, сауна, грязелечение и другие процедуры и удобства. Предоставление путевок на отдых и оздоровление входит в программу социальных гарантий для судей в отставке. Оплачивается такой отдых из федерального бюджета.

За две путевки на отдых для судей в отставке в Тюмени готовы заплатить 265 тысяч рублей. Закупки разместил Тюменский областной суд. Поправлять здоровье экс-судьям предстоит в санатории «Сибирь». «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Две путевки, начальная цена за каждую — 132 400 рублей. Место отдыха — санаторий „Сибирь“», — следует из документов закупок. Проходить различные процедуры бывшие судьи будут на протяжении 14 дней. В это время им будет положено трехразовое питание в формате «шведского стола». Заказчик требует, чтобы у гостей санатория была возможность не только лечиться, но и культурно отдыхать, а также заниматься спортом. Им должны быть доступны массаж, бассейн, сауна, грязелечение и другие процедуры и удобства. Предоставление путевок на отдых и оздоровление входит в программу социальных гарантий для судей в отставке. Оплачивается такой отдых из федерального бюджета.