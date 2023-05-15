В Тюмени потратят сотни тысяч рублей на отдых уволенных судей

За две путевки на отдых для судей в отставке в Тюмени готовы заплатить 265 тысяч рублей. Закупки разместил Тюменский областной суд. Поправлять здоровье экс-судьям предстоит в санатории «Сибирь».
«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Две путевки, начальная цена за каждую — 132 400 рублей. Место отдыха — санаторий „Сибирь“», — следует из документов закупок.
Проходить различные процедуры бывшие судьи будут на протяжении 14 дней. В это время им будет положено трехразовое питание в формате «шведского стола». Заказчик требует, чтобы у гостей санатория была возможность не только лечиться, но и культурно отдыхать, а также заниматься спортом. Им должны быть доступны массаж, бассейн, сауна, грязелечение и другие процедуры и удобства.
Предоставление путевок на отдых и оздоровление входит в программу социальных гарантий для судей в отставке. Оплачивается такой отдых из федерального бюджета.
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