15 мая 2023

В Тюмени потратят сотни тысяч рублей на отдых уволенных судей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, флаг россии, судебный процесс
Уже покинувшие свои должности судьи все равно отдохнут и поправят здоровье за счет бюджета Фото:

За две путевки на отдых для судей в отставке в Тюмени готовы заплатить 265 тысяч рублей. Закупки разместил Тюменский областной суд. Поправлять здоровье экс-судьям предстоит в санатории «Сибирь».

«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Две путевки, начальная цена за каждую — 132 400 рублей. Место отдыха — санаторий „Сибирь“», — следует из документов закупок.

Проходить различные процедуры бывшие судьи будут на протяжении 14 дней. В это время им будет положено трехразовое питание в формате «шведского стола». Заказчик требует, чтобы у гостей санатория была возможность не только лечиться, но и культурно отдыхать, а также заниматься спортом. Им должны быть доступны массаж, бассейн, сауна, грязелечение и другие процедуры и удобства.

Предоставление путевок на отдых и оздоровление входит в программу социальных гарантий для судей в отставке. Оплачивается такой отдых из федерального бюджета.

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За две путевки на отдых для судей в отставке в Тюмени готовы заплатить 265 тысяч рублей. Закупки разместил Тюменский областной суд. Поправлять здоровье экс-судьям предстоит в санатории «Сибирь». «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Две путевки, начальная цена за каждую — 132 400 рублей. Место отдыха — санаторий „Сибирь“», — следует из документов закупок. Проходить различные процедуры бывшие судьи будут на протяжении 14 дней. В это время им будет положено трехразовое питание в формате «шведского стола». Заказчик требует, чтобы у гостей санатория была возможность не только лечиться, но и культурно отдыхать, а также заниматься спортом. Им должны быть доступны массаж, бассейн, сауна, грязелечение и другие процедуры и удобства. Предоставление путевок на отдых и оздоровление входит в программу социальных гарантий для судей в отставке. Оплачивается такой отдых из федерального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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