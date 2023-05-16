16 мая 2023

Дефицит бюджета вынудит мэрию Тюмени влезть в долги

Для покрытия дефицита бюджета в Тюмени впервые планируют взять коммерческий кредит
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники планируют обратиться в банки, чтобы покрыть недостачу в городской казне Фото:

Администрация Тюмени впервые планирует взять кредит для покрытия дефицита бюджета, который образуется в 2023 году. Об этом, со ссылкой на замглавы мэрии Андрея Пилипчука, сообщают журналисты.

«В этом году мы вышли на дефицитный бюджет. Частично покрываем остатками с прошлого года, частично будем привлекать кредиты от кредитных организаций. Впервые будем такой механизм использовать», — цитирует Пилипчука издание 72.ru.

Заявление заместитель главы администрации и директор департамента финансов и налоговой политики сделал на комиссии, которая 17 мая заседала в городской думе. По словам чиновника, окончательное решение о займе будет принято в конце текущего года.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области планирует в 2023 году занять у банков более 44 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие дефицита областной казны.

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Администрация Тюмени впервые планирует взять кредит для покрытия дефицита бюджета, который образуется в 2023 году. Об этом, со ссылкой на замглавы мэрии Андрея Пилипчука, сообщают журналисты. «В этом году мы вышли на дефицитный бюджет. Частично покрываем остатками с прошлого года, частично будем привлекать кредиты от кредитных организаций. Впервые будем такой механизм использовать», — цитирует Пилипчука издание 72.ru. Заявление заместитель главы администрации и директор департамента финансов и налоговой политики сделал на комиссии, которая 17 мая заседала в городской думе. По словам чиновника, окончательное решение о займе будет принято в конце текущего года. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области планирует в 2023 году занять у банков более 44 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие дефицита областной казны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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