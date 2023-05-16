Дальнобойщики ночуют на парковках тюменских ЖК, чтобы не тратить деньги на платные стоянки

17 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Парковку тюменского ЖК «Заречный» превратили в стоянку для дальнобойщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Транзитные дальнобойщики начали парковать свои большегрузы на парковке тюменского ЖК «Заречный», чтобы не тратить деньги на платные стоянки вдоль федеральных трасс. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Мы живем в ЖК „Заречный“, и у нас очень большая парковка. В последнее время стали замечать, что по ночам на стоянке паркуются грузовики с огромными прицепами, которые занимают очень много места. Нам это не нравится, потому что строительство стоянки было оплачено из нашего кармана. Это наша парковка», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Она добавила, что один из водителей сообщил местным жителям, что ночевать на парковке жилищного комплекса безопасней и дешевле, чем возле федеральной трассы. «Мы хотели его прогнать, а он наотрез отказался уезжать. Сказал, что не хочет тратить деньги на платную стоянку, а возле ЖК ему удобно и безопасно. Еще пригрозил, что если будем возмущаться, то расскажет о нашей парковке всем своим коллегами и они все начнут ставить машины у нас. А мы — в соседнем дворе», — добавила тюменка в беседе с URA.RU. По действующим в России правилам дорожного движения, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн и автобусов возле жилых домов запрещена. «Если жители заметили, что на парковке рядом с их домом припарковался большегруз, можно обратиться в дежурное отделение Госавтоинспекции. Либо сфотографировать факт нарушения и направить снимок в адрес ГИБДД и других контролирующих структур. Водитель будет привлечен к ответственности», — пояснили там агентству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Транзитные дальнобойщики начали парковать свои большегрузы на парковке тюменского ЖК «Заречный», чтобы не тратить деньги на платные стоянки вдоль федеральных трасс. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Мы живем в ЖК „Заречный“, и у нас очень большая парковка. В последнее время стали замечать, что по ночам на стоянке паркуются грузовики с огромными прицепами, которые занимают очень много места. Нам это не нравится, потому что строительство стоянки было оплачено из нашего кармана. Это наша парковка», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Она добавила, что один из водителей сообщил местным жителям, что ночевать на парковке жилищного комплекса безопасней и дешевле, чем возле федеральной трассы. «Мы хотели его прогнать, а он наотрез отказался уезжать. Сказал, что не хочет тратить деньги на платную стоянку, а возле ЖК ему удобно и безопасно. Еще пригрозил, что если будем возмущаться, то расскажет о нашей парковке всем своим коллегами и они все начнут ставить машины у нас. А мы — в соседнем дворе», — добавила тюменка в беседе с URA.RU. По действующим в России правилам дорожного движения, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн и автобусов возле жилых домов запрещена. «Если жители заметили, что на парковке рядом с их домом припарковался большегруз, можно обратиться в дежурное отделение Госавтоинспекции. Либо сфотографировать факт нарушения и направить снимок в адрес ГИБДД и других контролирующих структур. Водитель будет привлечен к ответственности», — пояснили там агентству.