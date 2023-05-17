Прилепину после покушения сделают еще одну операцию

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Интервью с Захаром Прилепиным. Москва, прилепин захар
Захар Прилепин перенесет еще одну операцию, пояснила Елизавета Кондакова Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, пройдет еще одну операцию. Об этом заявила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«По результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления [Захара Прилепина]», — заявила Елизавета Кондакова, передает РЕН-ТВ. Она подчеркнула, что писатель в настоящий момент остается в палате интенсивной терапии.

Ранее Прилепин подчеркнул, что как только окончательно восстановится, отправится в зону спецоперации. Писатель заключал контракт с Росгвардией.

Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Представители Прилепина заявили о его стабильном состоянии, пишет MK.RU. Но о выписке речи не идет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, пройдет еще одну операцию. Об этом заявила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. «По результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления [Захара Прилепина]», — заявила Елизавета Кондакова, передает РЕН-ТВ. Она подчеркнула, что писатель в настоящий момент остается в палате интенсивной терапии. Ранее Прилепин подчеркнул, что как только окончательно восстановится, отправится в зону спецоперации. Писатель заключал контракт с Росгвардией. Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Представители Прилепина заявили о его стабильном состоянии, пишет MK.RU. Но о выписке речи не идет, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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