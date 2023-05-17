Прилепину после покушения сделают еще одну операцию

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, пройдет еще одну операцию. Об этом заявила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
«По результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления [Захара Прилепина]», — заявила Елизавета Кондакова, передает РЕН-ТВ. Она подчеркнула, что писатель в настоящий момент остается в палате интенсивной терапии.
Ранее Прилепин подчеркнул, что как только окончательно восстановится, отправится в зону спецоперации. Писатель заключал контракт с Росгвардией.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Представители Прилепина заявили о его стабильном состоянии, пишет
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