Прилепин заявил, что вернется на фронт после восстановления

Захар Прилепин пообещал вернуться в зону СВО после выздоровления, уточнили в его пресс-службе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин после полного выздоровления планирует вернуться на фронт спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба писателя. Он заключал соответствующий контракт с Росгвардией в конце января 2023 года.

«Несмoтря на все произoшедшее [покушение на писателя 6 мая], Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт», — отметили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что лечение Прилепина будет длиться примерно около полугода.

6 мая было совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине сработало взрывное устройство, пишет «Дни.ру». Врачи диагностировали у Писателя тяжелую сочетанную травму. Подозреваемый в покушении заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. В начале 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО, откуда вернулся спустя время.