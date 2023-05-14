Прилепин заявил, что вернется на фронт после восстановления

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Захар Прилепин пообещал вернуться в зону СВО после выздоровления, уточнили в его пресс-службе Фото:
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Писатель Захар Прилепин после полного выздоровления планирует вернуться на фронт спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба писателя. Он заключал соответствующий контракт с Росгвардией в конце января 2023 года.

«Несмoтря на все произoшедшее [покушение на писателя 6 мая], Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт», — отметили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что лечение Прилепина будет длиться примерно около полугода.

6 мая было совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине сработало взрывное устройство, пишет «Дни.ру». Врачи диагностировали у Писателя тяжелую сочетанную травму. Подозреваемый в покушении заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. В начале 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО, откуда вернулся спустя время.

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Писатель Захар Прилепин после полного выздоровления планирует вернуться на фронт спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба писателя. Он заключал соответствующий контракт с Росгвардией в конце января 2023 года. «Несмoтря на все произoшедшее [покушение на писателя 6 мая], Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт», — отметили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что лечение Прилепина будет длиться примерно около полугода. 6 мая было совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине сработало взрывное устройство, пишет «Дни.ру». Врачи диагностировали у Писателя тяжелую сочетанную травму. Подозреваемый в покушении заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. В начале 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО, откуда вернулся спустя время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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