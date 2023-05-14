Прилепин заявил, что вернется на фронт после восстановления

Писатель Захар Прилепин после полного выздоровления планирует вернуться на фронт спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба писателя. Он заключал соответствующий контракт с Росгвардией в конце января 2023 года.
«Несмoтря на все произoшедшее [покушение на писателя 6 мая], Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт», — отметили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что лечение Прилепина будет длиться примерно около полугода.
6 мая было совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине сработало взрывное устройство, пишет «Дни.ру». Врачи диагностировали у Писателя тяжелую сочетанную травму. Подозреваемый в покушении заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. В начале 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО, откуда вернулся спустя время.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!