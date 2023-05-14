Прилепин рассказал о первых минутах после покушения

Писатель Захар Прилепин рассказал о первых минутах после совершенного на него покушения. Об этом он поделился с журналистами.
«У меня оказалось много всяких разных переломов, открытые, закрытые, ушибы, внутренние травмы, далеко не только на ногах: мы о них дозировано сообщаем, чтоб врагов лишний раз не радовать, а родню не огорчать. Там, у машины, я боялся вырубиться, пока всем, кому надо, не позвоню. Соседи чудом нашли мой телефон в салоне. Я набрал кого смог. Просил вытащить Сашу Шубина, но Саню растянуло и зажало так, что его только 2 дня спустя смогли извлечь», — делится писатель с информационным агентством «Время Н».
Прилепин отметил, что был озадачен, когда люди начали снимать происходящее на телефоны. Однако «теперь не ругаюсь из-за этого», потому как обилие видеоматериала полезно для следствия. Писатель поблагодарил Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за оказанную помощь: «Он лично подключился и меня действительно вывезли на присланным им вертолете за 16 минут, а уже через полчаса сильнейшие медики — да еще и с контролем из Москвы делали операцию». Прилепин отметил и оперативную работу полиции, задержавшей «убийцу» спустя четыре часа после происшествия.
Публицист рассказал и о возможных причинах покушения. По словам Прилепина, тот факт, что он действующий офицер с международным именем, чьи книги выходили «на всех основных языках мира», а фильмы были в лонг-листе «Оскара», мог «намусолить» глаза заказчикам его убийства.
Ранее писатель заявил, что вернется на фронт после восстановления. Соответствующий контракт он заключал с Росгвардией в конце января 2023 года.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!