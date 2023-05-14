Прилепин рассказал о первых минутах после покушения

14 мая 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

О переломах и прочих травмах сообщали дозированно, «чтобы врагов не радовать, а родню не огорчать» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Писатель Захар Прилепин рассказал о первых минутах после совершенного на него покушения. Об этом он поделился с журналистами. «У меня оказалось много всяких разных переломов, открытые, закрытые, ушибы, внутренние травмы, далеко не только на ногах: мы о них дозировано сообщаем, чтоб врагов лишний раз не радовать, а родню не огорчать. Там, у машины, я боялся вырубиться, пока всем, кому надо, не позвоню. Соседи чудом нашли мой телефон в салоне. Я набрал кого смог. Просил вытащить Сашу Шубина, но Саню растянуло и зажало так, что его только 2 дня спустя смогли извлечь», — делится писатель с информационным агентством «Время Н». Новость по теме В Нижегородской области подорвали машину Прилепина: что известно к этому часу Прилепин отметил, что был озадачен, когда люди начали снимать происходящее на телефоны. Однако «теперь не ругаюсь из-за этого», потому как обилие видеоматериала полезно для следствия. Писатель поблагодарил Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за оказанную помощь: «Он лично подключился и меня действительно вывезли на присланным им вертолете за 16 минут, а уже через полчаса сильнейшие медики — да еще и с контролем из Москвы делали операцию». Прилепин отметил и оперативную работу полиции, задержавшей «убийцу» спустя четыре часа после происшествия. Публицист рассказал и о возможных причинах покушения. По словам Прилепина, тот факт, что он действующий офицер с международным именем, чьи книги выходили «на всех основных языках мира», а фильмы были в лонг-листе «Оскара», мог «намусолить» глаза заказчикам его убийства. Ранее писатель заявил, что вернется на фронт после восстановления. Соответствующий контракт он заключал с Росгвардией в конце января 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Писатель Захар Прилепин рассказал о первых минутах после совершенного на него покушения. Об этом он поделился с журналистами. «У меня оказалось много всяких разных переломов, открытые, закрытые, ушибы, внутренние травмы, далеко не только на ногах: мы о них дозировано сообщаем, чтоб врагов лишний раз не радовать, а родню не огорчать. Там, у машины, я боялся вырубиться, пока всем, кому надо, не позвоню. Соседи чудом нашли мой телефон в салоне. Я набрал кого смог. Просил вытащить Сашу Шубина, но Саню растянуло и зажало так, что его только 2 дня спустя смогли извлечь», — делится писатель с информационным агентством «Время Н». Прилепин отметил, что был озадачен, когда люди начали снимать происходящее на телефоны. Однако «теперь не ругаюсь из-за этого», потому как обилие видеоматериала полезно для следствия. Писатель поблагодарил Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за оказанную помощь: «Он лично подключился и меня действительно вывезли на присланным им вертолете за 16 минут, а уже через полчаса сильнейшие медики — да еще и с контролем из Москвы делали операцию». Прилепин отметил и оперативную работу полиции, задержавшей «убийцу» спустя четыре часа после происшествия. Публицист рассказал и о возможных причинах покушения. По словам Прилепина, тот факт, что он действующий офицер с международным именем, чьи книги выходили «на всех основных языках мира», а фильмы были в лонг-листе «Оскара», мог «намусолить» глаза заказчикам его убийства. Ранее писатель заявил, что вернется на фронт после восстановления. Соответствующий контракт он заключал с Росгвардией в конце января 2023 года.