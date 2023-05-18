В Магнитогорске сотрудник театра покончил с собой

Труп мужчины был обнаружен у подъезда жилого дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, сотрудник театра им. А.С. Пушкина покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU 19 мая сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мужчины было найдено у одного из подъездов по улице Бехтерева. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на изучение обстоятельств произошедшего, установку причин поступка», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина работал кассиром в театре. На момент смерти ему было 26 лет.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.