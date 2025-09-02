В «Аэрофлоте» рассказали, почему отменяют рейсы из Челябинска в Москву и обратно

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Челябинска в Москву и обратно на текущей и прошлой неделях отменялись из-за сезонной корректировки расписания. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе авиакомпании.
«Некоторые рейсы между Москвой и Челябинском были заблаговременно отменены, в связи с сезонной корректировкой расписания. Все пассажиры автоматически перебронированы на другие ближайшие рейсы — в начале сентября „Аэрофлот“ выполняет до семи рейсов между Москвой и Челябинском в сутки», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Пассажиры заранее оповещены об изменениях в бронировании.
В аэропорту Челябинска на прошлой и текущей неделях были отменены сразу несколько рейсов в Москву указанной авиакомпании. Накануне не состоялись рейсы СУ 1095 Челябинск-Москва и СУ 1094 Москва-Челябинск. 25 и 26 августа также были отменены вылеты рейсов СУ 1535 Челябинск-Москва и СУ 1534 Москва-Челябинск. 22 августа рейсу СУ 1533 в Москву авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на 11 часов.
