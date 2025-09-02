В городе Магнитогорске Челябинской области врач за скромную взятку поставил призывнику несуществующий диагноз. Посредником между ними оказался мужчина, представившийся сотрудником военкомата, сообщили в Правобережном районном суде города.
«В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 240 тысяч рублей», — сообщили в суде Магнитогорска, пишет сайт «Верстов. Инфо».
Парень готов был избежать службы в армии любыми способами. Варианты он начал искать еще в апреле 2023 года, обратился к знакомому и попросил найти врача, который обследует и поставит «правильный» диагноз. Знакомый посоветовал обратиться к человеку, который работает в военкомате и знает многих врачей.
Посредник за свою работу попросил 120 тысяч рублей. Он договорился с кардиологом, который поставил призывнику фиктивный диагноз «гипертоническая болезнь» и взял за свои услуги всего две тысячи рублей.
Оказалось, что сотрудник военкомата обращался много раз к этому врачу. Он даже показывал удостоверение военной прокуратуры, но на деле занимался только вручением повесток призывникам.
Житель Челябинска ранее попал под следствие из-за уклонения от военной службы. В течение всего 2023 года он не являлся в военный комиссариат по повесткам. Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!