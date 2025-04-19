19 апреля 2025

Как челябинский капитан отвоевал Сахалин: пожертвовал собой, уничтожая врагов на Второй мировой. Фото, видео

Герой СССР, отвоевавший Южный Сахалин во Второй мировой, родился под Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Смирных родился под Челябинском и отправился защищать родину на Южный Сахалин
Леонид Смирных родился под Челябинском и отправился защищать родину на Южный Сахалин

Леонид Смирных, родившийся в апреле 1913 года в Челябинском уезде, посмертно стал героем СССР во Второй мировой войне. Он пожертвовал собой в августе 1945 года, ведя в качестве командира продолжительные бои с японской армией за территории Южного Сахалина. Как челябинец повлиял на финал ожесточенного сражения за российский остров, что сделало его судьбу по-настоящему трагичной, и где навечно увековечена слава капитана — рассказывает URA.RU.

Не сдаться в полном окружении врага

Подвиг Смирных совершил, будучи командиром стрелкового батальона 179-го стрелкового полка. К 1945 году он уже десять лет служил на Сахалине в кавалерийском эскадроне.

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Леониду Смирных посмертно присвоили звание героя СССР
Фото:

Благодаря тактике капитана его батальон обошел укрепленный обороной японцев район под поселком Котон (ныне — село Победино). Он смог пробраться в тыл противника и атаковать. Ожесточенные бои, в которых бойцов Красной Армии полностью окружили, шли четверо суток. За это время батальону удалось отбить пять долговременных огневых точек врага, что помогло взять и укрепрайон. После, 16 августа, жизнь Смирных унесла пуля японского снайпера.

Трагичная судьба советского офицера

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В архивах сохранился наградной лист героя
Фото:

Родился герой в семье служащего. Мальчишкой рос в деревне Круглое, где сейчас расположен Красноармейский район, а семь классов школьной программы заканчивал в Челябинске. К 13 годам в судьбе Леонида Смирных произошло трагическое событие. Юноша остался сиротой.

После смерти родителей его определили в челябинский кавалерийский эскадрон. После Смирных окончил полковую школу, а к 1935 году стал выпускником военной школы в Хабаровском крае. К моменту гибели капитан успел обзавестись семьей — к 32 годам у него было трое сыновей. После смерти Смирных его жена и дети продолжили жить на Сахалине.

Вечная память о подвиге

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имя Леонида Смирных указано на обелиске Героям СССР и Соцтруда в селе Миасское
Фото:

Именем Леонида Смирных названы улицы в Челябинске, Александровск-Сахалинске и поселке Леонидово. В честь героя также названы поселок Смирных, Смирныховский район, железнодорожная станция, судно министерства морского флота СССР и мыс Леонида в Беринговом море.

Капитан стрелкового батальона навечно зачислен в списки воинской части, а его имя указано на обелиске Героям СССР и Соцтруда в селе Миасское. В части населенных пунктов на Сахалине установлены бюсты Смирных.

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Леонид Смирных, родившийся в апреле 1913 года в Челябинском уезде, посмертно стал героем СССР во Второй мировой войне. Он пожертвовал собой в августе 1945 года, ведя в качестве командира продолжительные бои с японской армией за территории Южного Сахалина. Как челябинец повлиял на финал ожесточенного сражения за российский остров, что сделало его судьбу по-настоящему трагичной, и где навечно увековечена слава капитана — рассказывает URA.RU. Подвиг Смирных совершил, будучи командиром стрелкового батальона 179-го стрелкового полка. К 1945 году он уже десять лет служил на Сахалине в кавалерийском эскадроне. Благодаря тактике капитана его батальон обошел укрепленный обороной японцев район под поселком Котон (ныне — село Победино). Он смог пробраться в тыл противника и атаковать. Ожесточенные бои, в которых бойцов Красной Армии полностью окружили, шли четверо суток. За это время батальону удалось отбить пять долговременных огневых точек врага, что помогло взять и укрепрайон. После, 16 августа, жизнь Смирных унесла пуля японского снайпера. Родился герой в семье служащего. Мальчишкой рос в деревне Круглое, где сейчас расположен Красноармейский район, а семь классов школьной программы заканчивал в Челябинске. К 13 годам в судьбе Леонида Смирных произошло трагическое событие. Юноша остался сиротой. После смерти родителей его определили в челябинский кавалерийский эскадрон. После Смирных окончил полковую школу, а к 1935 году стал выпускником военной школы в Хабаровском крае. К моменту гибели капитан успел обзавестись семьей — к 32 годам у него было трое сыновей. После смерти Смирных его жена и дети продолжили жить на Сахалине. Именем Леонида Смирных названы улицы в Челябинске, Александровск-Сахалинске и поселке Леонидово. В честь героя также названы поселок Смирных, Смирныховский район, железнодорожная станция, судно министерства морского флота СССР и мыс Леонида в Беринговом море. Капитан стрелкового батальона навечно зачислен в списки воинской части, а его имя указано на обелиске Героям СССР и Соцтруда в селе Миасское. В части населенных пунктов на Сахалине установлены бюсты Смирных.
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