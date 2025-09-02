На выборах в Челябинской области приступили к работе более двух тысяч участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в облизбиркоме.
«3 сентября к работе приступили 2240 участковых избирательных комиссий по всей Челябинской области. В этот же день УИКи получают от территориальных избирательных комиссий списки избирателей. Их первоочередная задача — уточнение и сверка списков. Каждый может позвонить либо посетить избирательный участок и сверить свои данные в списке избирателей», — сообщает telegram-канал избиркома.
До 8 сентября жители региона могут прийти в УИК, чтобы воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Тогда они смогут проголосовать на выборах в ЗСО в любой точке региона, в которой они будут находиться в дни голосования.
С 4 сентября и до 14.00 часов 14 сентября участковые комиссии будут принимать заявления о голосовании на дому. Так проголосовать могут все, кто по уважительной причине не может прийти на избирательный участок. Подать заявление можно как письменно, так и по телефону или при помощи родственников, соседей или друзей.
Участковые комиссии располагаются в школах, домах культуры или других организациях, находящихся вблизи проживания избирателя. Именно в их помещениях пройдет основное голосование.
С 12 по 14 сентября жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания области. Также им предстоит избрать 783 муниципальных депутата.
