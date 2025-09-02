02 сентября 2025

В Челябинске раздадут миллионы наставникам участников СВО

Демобилизованным участникам СВО помогут адаптироваться к мирной жизни (фото архивное)
Демобилизованным участникам СВО помогут адаптироваться к мирной жизни (фото архивное)

В Челябинской области объявлен набор работодателей, чьи сотрудники смогут стать наставниками участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по труду и занятости населения.

«Реализация мероприятий по наставничеству позволит демобилизованным ветеранам СВО успешно адаптироваться и проявить себя на рабочем месте. Также поддержит работодателей в создании комфортной среды для таких работников», — сообщили в пресс-службе управления.

Предприятиям компенсируют труд наставников из бюджета области. В 2025 году сумма помощи работодателям составит три миллиона рублей. Сумма компенсации зависит от отработанного времени. Максимальный размер субсидии на одного наставника составит 61,2 тысячи рублей.

Заявки на участие в программе принимаются до 15 сентября. Принять участие в ней могут юрлица, кроме госучреждений.

