В Челябинске раздадут миллионы наставникам участников СВО

В Челябинской области объявлен набор работодателей, чьи сотрудники смогут стать наставниками участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по труду и занятости населения.
«Реализация мероприятий по наставничеству позволит демобилизованным ветеранам СВО успешно адаптироваться и проявить себя на рабочем месте. Также поддержит работодателей в создании комфортной среды для таких работников», — сообщили в пресс-службе управления.
Предприятиям компенсируют труд наставников из бюджета области. В 2025 году сумма помощи работодателям составит три миллиона рублей. Сумма компенсации зависит от отработанного времени. Максимальный размер субсидии на одного наставника составит 61,2 тысячи рублей.
Заявки на участие в программе принимаются до 15 сентября. Принять участие в ней могут юрлица, кроме госучреждений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!