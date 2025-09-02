02 сентября 2025

В Челябинске откроют семь картофельных ярмарок

В Металлургическом районе будет действовать семь картофельных ярмарок
В Металлургическом районе будет действовать семь картофельных ярмарок Фото:

В Металлургическом районе Челябинска с 8 сентября по 10 октября заработают специализированные ярмарки по продаже картофеля. Об этом говорится в официальном распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

«О проведении специализированной ярмарки по продаже картофеля на территории Металлургического района Челябинска в 2025 году. Организовать проведение с 08.09.2025 до 10.10.2025», — указано в документе.

Торговые площадки развернут по семи адресам. Среди них — территория северо-западнее домов №35 и №37 по улице 50-летия ВЛКСМ, площадка у дома №4 по улице Черкасской и участок северо-западнее пересечения улиц Мира и Дружбы, рядом с ГСК №502. Продажа картофеля будет вестись также на площадках по улицам Хлебозаводской и Автоматики.

