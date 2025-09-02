Барыгу из челябинской воинской части отправили в колонию

В воинской части, дислоцирующейся в Челябинской области, выявили «барыгу». Контрактник как употреблял сам, так и предлагал купить наркотики сослуживцам. Его выявили и задержали. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, девять следующих лет он проведет в колонии.
«Военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В суде было установлено, что в начале года контрактник предложил сослуживцу приобрести 15 грамм марихуаны. Тот, действуя под контролем правоохранительных органов, согласился. Цена вопроса составила 37,5 тысячи рублей. На такую же сумму военный закупился и для себя.
После покупки его задержали и обвинили по двум тяжелым статьям. В суде удалось полностью доказать его вину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!