02 сентября 2025

Барыгу из челябинской воинской части отправили в колонию

Наркодельца из челябинской воинской части осудили на девять лет
Военный отправился в колонию строгого режима на девять лет
В воинской части, дислоцирующейся в Челябинской области, выявили «барыгу». Контрактник как употреблял сам, так и предлагал купить наркотики сослуживцам. Его выявили и задержали. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, девять следующих лет он проведет в колонии.

«Военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде было установлено, что в начале года контрактник предложил сослуживцу приобрести 15 грамм марихуаны. Тот, действуя под контролем правоохранительных органов, согласился. Цена вопроса составила 37,5 тысячи рублей. На такую же сумму военный закупился и для себя.

После покупки его задержали и обвинили по двум тяжелым статьям. В суде удалось полностью доказать его вину.

