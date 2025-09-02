Челябинка через суд взыскала деньги за жару в купе поезда из Анапы

В Челябинске суд оштрафовал перевозчика за неработающий кондиционер в поезде «Анапа — Новокузнецк». Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В августе 2024 года заявители следовали в поезде сообщением „Анапа — Новокузнецк“. В пути следования произошел отказ системы установки кондиционирования воздуха, однако неисправность до станции назначения не устранена, температура воздуха в вагоне достигала 30 градусов Цельсия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Согласно купленным билетам, кондиционер в вагоне должен был работать. Металлургический райсуд Челябинска удовлетворил исковые требования транспортного прокурора. С перевозчика взыскано 80 тысяч рублей, а также штраф за отказ в добровольном порядке возместить ущерб в размере 40 тысяч рублей.
