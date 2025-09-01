Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный. Объект, который возводят с 2021 года, имеет готовность всего 10,9%. В инспекции участвовал мэр Челябинска Алексей Лошкин и генеральный директор ЮУ КЖСИ Михаил Демаков, передает корреспондент URA.RU.
«Объект трудный, уже несколько подрядчиков поменяли, и корректировка проекта была. На вас [новой подрядной организации — прим. Ред.] большая ответственность по завершению стройки. Пока к вам претензий нет. К 2026 году, как запланировано, школа должна быть готова. Давайте вместе с гензаказчиком, с коллегами, завершайте объект, потому что уже действительно надоело слушать про перенос сроков», — заявил Текслер.
После расторжения договора с АО «Русстройкомплект» демонтированы 97 колонн, 220 плит перекрытий, 95 прогонов и семь диафрагм жесткости из-за нарушений. К компании направлена досудебная претензия. Сейчас строительством занимается ООО «Челябстрой».
Текслер также раскритиковал устаревшие методы строительства: «Пять лет строить школу — это кошмар! В наше время строить из кирпича? Есть же другие технологии! Мы договаривались с производителями о быстровозводимых и красивых проектах». Подрядчик сообщил о готовности работать по новым решениям в новых проектах. Губернатор потребовал завершить объект к 2026 году, подчеркнув недопустимость дальнейших задержек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!