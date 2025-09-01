01 сентября 2025

Губернатор Текслер устроил разнос за школу в поселке Западный, которую строят пять лет. Фото, видео

Губернатор Текслер потребовал достроить школу в поселке Западный к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд по социальным объектам Челябинска состоялся 2 сентября
Объезд по социальным объектам Челябинска состоялся 2 сентября Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный. Объект, который возводят с 2021 года, имеет готовность всего 10,9%. В инспекции участвовал мэр Челябинска Алексей Лошкин и генеральный директор ЮУ КЖСИ Михаил Демаков, передает корреспондент URA.RU.

«Объект трудный, уже несколько подрядчиков поменяли, и корректировка проекта была. На вас [новой подрядной организации — прим. Ред.] большая ответственность по завершению стройки. Пока к вам претензий нет. К 2026 году, как запланировано, школа должна быть готова. Давайте вместе с гензаказчиком, с коллегами, завершайте объект, потому что уже действительно надоело слушать про перенос сроков», — заявил Текслер.

После расторжения договора с АО «Русстройкомплект» демонтированы 97 колонн, 220 плит перекрытий, 95 прогонов и семь диафрагм жесткости из-за нарушений. К компании направлена досудебная претензия. Сейчас строительством занимается ООО «Челябстрой».

Текслер также раскритиковал устаревшие методы строительства: «Пять лет строить школу — это кошмар! В наше время строить из кирпича? Есть же другие технологии! Мы договаривались с производителями о быстровозводимых и красивых проектах». Подрядчик сообщил о готовности работать по новым решениям в новых проектах. Губернатор потребовал завершить объект к 2026 году, подчеркнув недопустимость дальнейших задержек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный. Объект, который возводят с 2021 года, имеет готовность всего 10,9%. В инспекции участвовал мэр Челябинска Алексей Лошкин и генеральный директор ЮУ КЖСИ Михаил Демаков, передает корреспондент URA.RU. «Объект трудный, уже несколько подрядчиков поменяли, и корректировка проекта была. На вас [новой подрядной организации — прим. Ред.] большая ответственность по завершению стройки. Пока к вам претензий нет. К 2026 году, как запланировано, школа должна быть готова. Давайте вместе с гензаказчиком, с коллегами, завершайте объект, потому что уже действительно надоело слушать про перенос сроков», — заявил Текслер. После расторжения договора с АО «Русстройкомплект» демонтированы 97 колонн, 220 плит перекрытий, 95 прогонов и семь диафрагм жесткости из-за нарушений. К компании направлена досудебная претензия. Сейчас строительством занимается ООО «Челябстрой». Текслер также раскритиковал устаревшие методы строительства: «Пять лет строить школу — это кошмар! В наше время строить из кирпича? Есть же другие технологии! Мы договаривались с производителями о быстровозводимых и красивых проектах». Подрядчик сообщил о готовности работать по новым решениям в новых проектах. Губернатор потребовал завершить объект к 2026 году, подчеркнув недопустимость дальнейших задержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...