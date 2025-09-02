Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита на выставку «СтройДорЭкспо-2025» лично опробовал бульдозер, произведенный на заводе «ДСТ-Урал». Он забрался в кабину машины и оценил ее удобство и оснащение, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Каждый год площадка с точки зрения количества техники расширяется. В этом году у нас представлено больше 100 единиц и уникальных новинок представлено из 16 регионов. Фактически, это действительно уже федеральный уровень. Половина техники на выставки наша, челябинская. В этой части мы регион-лидер по стране», — подчеркнул Текслер.
Форум «СпецМашЭкспо-2025» и организованная в его рамках выставка «СтройДорЭкспо-2025» стартовали 3 сентября на полигоне «ДСТ-Урал» в Калачево и будут работать до 5 сентября. Здесь представлены разработки более 80 производителей из 16 регионов страны. Гости могут увидеть и протестировать новейшие образцы спецтехники, включая беспилотные и автоматизированные машины, а также опробовать VR-управление.
«Это очень значимые мероприятия для всей российской промышленности, и я искренне рад, что Челябинская область стала для них якорным регионом. Южный Урал — один из ключевых центров отечественного машиностроения, где органично сочетаются традиции инженерной мысли, уникальный производственный опыт и передовые научные разработки», — заявил первый вице-губернатор региона Иван Куцевляк.
Организаторы подчеркивают, что выставка становится площадкой для обмена опытом и выработки практических решений по развитию отрасли. В течение трех дней участники представят не только готовую продукцию, но и перспективные проекты, рассчитанные на внедрение в дорожное строительство и другие сферы.
«Поддержка отечественного машиностроения для нас — одна из стратегических задач. Мы гордимся сотрудничеством с таким флагманом, как ДСТ, и рассчитываем, что на наших стройках будет задействована вся инновационная линейка техники предприятия. Уверен, что такие партнерства позволяют развивать инфраструктуру страны и делать дороги надежнее и качественнее», — отметил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!