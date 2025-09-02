02 сентября 2025

На одной из улиц в центре Челябинска частично закроют движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение закроют на пять дней
Движение закроют на пять дней Фото:

В центре Челябинска частично ограничат движение транспорта на улице Коммуны до 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центр.

«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 8 сентября закрыто движение транспорта по улице Коммуны. На участке от улицы Красной до улицы Васенко», — уточнили в администрации.

Движение будет полностью перекрыто на указанном участке. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

На участке от улицы Красной до улицы Васенко движение будет заблокировано на несколько дней
На участке от улицы Красной до улицы Васенко движение будет заблокировано на несколько дней
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска частично ограничат движение транспорта на улице Коммуны до 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центр. «В связи с проведением работ на инженерных сетях до 8 сентября закрыто движение транспорта по улице Коммуны. На участке от улицы Красной до улицы Васенко», — уточнили в администрации. Движение будет полностью перекрыто на указанном участке. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...