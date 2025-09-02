Движение закроют на пять дней
В центре Челябинска частично ограничат движение транспорта на улице Коммуны до 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центр.
«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 8 сентября закрыто движение транспорта по улице Коммуны. На участке от улицы Красной до улицы Васенко», — уточнили в администрации.
Движение будет полностью перекрыто на указанном участке. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.
На участке от улицы Красной до улицы Васенко движение будет заблокировано на несколько дней
