Депутат Госдумы Гартунг выявил варварскую вырубку деревьев в Еткульском районе

Деревья снесены крупной техникой
Деревья снесены крупной техникой

Депутат Государственной Думы РФ Валерий Гартунг обнаружил результаты варварского уничтожения деревьев в Еткульском районе. Как депутат сообщил в социальных сетях, нарушители массово снесли здоровые деревья бульдозером. «Вот так губить деревья — это настоящее варварство! Огромное количество сосен и берез сломано и повалено вдоль дороги от озера Шеломенцево. Это земли поселения Печенкинского сельского совета на самой границе Еткульского бора — памятника природы», — возмутился Гартунг. Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, парламентарий подготовил запросы в лесничество. Также запросы будут подготовлены в Природоохранную прокуратуру и главе района «Для сравнения, мы год ждали разрешения на снос больных и засохших тополей в сквере ЧКПЗ и предварительно высадили компенсационные деревья. А здесь сносят прекрасные деревья бульдозером. Будем разбираться», — заявил депутат.

