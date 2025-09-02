В городе Златоусте Челябинской области произошел пожар в здании ООО «Рециклинговая компания» на площади 450 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
«Горело административное здание одного из частных предприятий города. Пожар ликвидирован на площади 450 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пострадавших в результате ЧП нет. Причину пожара устанавливают специалисты отделения дознания, добавили в МЧС. ООО «Рециклинговая компания» занимается сбором, транспортировкой и утилизаций отходов.
Крупный пожар ранее произошел в поселке Рощино на птицефабрике «Равис». Обошлось без жертв, но пожар стал уже шестым в истории предприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!