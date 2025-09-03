В Челябинске начали падать цены на садовые участки с домами. Инфографика

В среднем садовые дома продаются по 4,5 миллиона рублей за объект
В Челябинске с 19 августа по 2 сентября цены на садовые участки с частными домами снизились на 5% до 4 548 000 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за две недели стоимость садовых участков с частными домами снизилась с 4 733 315 рублей до 4 548 000 рублей за объект. Минимальная стоимость объектов — 600 000 рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, летом челябинцы активно покупали садовые участки с домами в хорошем состоянии. Речь шла о садах «Петушки», «Медик», «Рассвет».

Цены на садовые участки снизились на 5% за две недели
Цены на садовые участки снизились на 5% за две недели
