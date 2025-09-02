В Москве разбираются с нападением бригады мигрантов на челябинца

Председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Челябинской области подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения мигрантов на местного жителя. Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных, когда один из прохожих сделал замечание иностранным рабочим. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельства», — уточняется в сообщении.
По сведениям сайта «Царьград», мигранты набросились на челябинца, когда он подошел поинтересоваться ходом ремонта: зачем разрыли газон и повалили ограду. Работники накинулись на мужчину впятером. Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных.
