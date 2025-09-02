Челябинский металлург выжил после падения на него плит весом 900 кг

На металлургическом предприятии в Челябинской области рабочий выжил после падения на него плит весом 900 кг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), подводя итоги первого полугодия по производственному травматизму.
«Слесаря-ремонтника зажало 900-килограммовыми металлическими плитами, которые сместились, когда их поднимали краном. Врачи зафиксировали черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, ушиб легких, но работник остался жив», — пояснили URA.RU в профсоюзе.
Трагически закончилось другое падение материалов. Сталевар с подручным готовили к работе конвертер, когда на рабочих упал шлак. Сталевар получил множественные травмы конечностей, грудной клетки, таза с внутренним кровоизлиянием. Он скончался через час после инцидента. При этом подручный выжил.
Слесарю-ремонтнику одного из предприятий металлургической отрасли оторвало часть руки. Конечность затянуло в работающий дренажный насос. В другой ситуации слесарь по ремонту оборудования ненароком выстрелил в себя генератором ударных волн. Снаряд угодил в живот, оставив сотрудника с тяжелой травмой. Были и другие случаи.
«Оператор поста управления стана горячей прокатки провалилась в тоннель водоводов и упала с четырехметровой высоты. Итог — перелом и рваная рана плеча», — рассказали в профсоюзном офисе.
За полгода на предприятиях горно-металлургического комплекса региона, где работает ГМПР, из-за несчастных случаев на производстве пострадало 68 сотрудников. Это больше показателя годовой давности на семь человек. В то же время в два раза сократилось количество смертей: три вместо шести. На высоком уровне осталась смертность в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Недуг стал причиной пяти смертей.
Основной причиной несчастий стало отсутствие контроля со стороны руководства и уполномоченных за выполнением работ и соблюдением трудовой дисциплины (31% случаев). Остальные факторы распределились равномерно по 10,5%: неудовлетворительные организация работы и недостатки в организации рабочих мест, неосторожность, невнимательность и поспешность работников.
В ГМПР напомнили, что работа на металлургических и горнодобывающих предприятиях требует максимальной концентрации и внимательности. Профсоюз предупредил, что профилактика травматизма должна быть постоянной. При ее проведении важна работа уполномоченных профессиональной организации по охране труда.
