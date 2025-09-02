Мэрия Челябинска одобрила отклонение от предельных параметров при строительстве одного из домов в новом ЖК в Ленинском районе города. Жилой дом построят недалеко от набережной озера Смолино, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — многоквартирного дома со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой с коэффициентом плотности застройки — 1,9 в территориальной зоне многоквартирных домов от девяти этажей и выше. Объект будет расположен по улице Ереванской, земельный участок 32, улице Чайкиной, земельный участок 20 в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Инициатор объекта — ООО СЗ «Новый дом». Новый жилой комплекс построят у набережной озера Смолино в границах улиц Новороссийской, Лизы Чайкиной, Масленникова, Грозненской, Ереванской и Бобруйской. Рядом с комплексом находятся индустриальный колледж и здание районной прокуратуры.
В ЖК будет три дома разной этажности с подземным паркингом. Площадь первого 25-этажного дома с наземной автостоянкой на 210 машин и эксплуатируемой крышей составит 48,2 тысячи квадратных метров. Также в жилом комплексе построят 10-этажный дом площадью 9,8 квадратных метров и 12-этажный жилой дом площадью 12 тысяч квадратных метров. В 12-этажном доме также будет подземный паркинг на 50 автомобилей и эксплуатируемая кровля. Также будет проведено благоустройство территории, там появятся тротуары и детские площадки.
Директором компании ООО СЗ «Новый дом», которая будет строить новый жилой комплекс, является Сергей Пиксаев. Он же владелец и учредитель еще семи организаций строительной отрасли. Ему принадлежит компания «Бетотек Застройщик», которая построит еще два жилых комплекса. Они будут расположены недалеко от Копейского Шоссе и от автодороги «Меридиан».
