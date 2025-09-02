В Челябинской области не хватает шахтеров

В Челябинской области недропользователям не хватает шахтеров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на регион пришлось половина вакансий, открытых для этих специалистов на Урале.
«В Челябинской области наблюдается умеренный дефицит специалистов для подземных горных работ. На одну вакансию приходится только 3,6 резюме», — отметили URA.RU в офисе HeadHunter.
Сначала года в УрФО открылось почти восемьсот вакансий. На челябинские компании пришлось 46%. За последние четыре года предлагаемые шахтерам заработные платы в регионе увеличились почти в два раза. При этом ожидания кандидатов по зарплате остались высокими: в 2025 году они составили 150 тысяч рублей. Предлагали соискателем меньше 129,9 тысячи рублей. Еще в 2021 году работодатели были готовы платить лишь 70,6 тысячи.
