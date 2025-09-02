02 сентября 2025

В Челябинске бесплатно покажут фильмы фестиваля «Время наших героев»

Фестиваль пройдет на площадке Театра драмы имени Наума Орлова
Билеты на кинопоказы международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Челябинске будут бесплатными. Для участия зрителям необходимо пройти регистрацию, сообщили в пресс-службе минкультуры региона.

«В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах», — сообщается на сайте организатора.

Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября на площадке Театра драмы имени Наума Орлова. За время работы фестиваля показаны более 100 документальных лент российских и зарубежных авторов, посвящённых военным, медикам и мирным жителям. После показов будут проходить панельные дискуссии.

Откроет фестиваль фильм «Один. Поле. Воин» — история сапёра-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева (позывной Смайлик), который три недели в одиночку удерживал опорный пункт в Запорожской области. Фестиваль проводится при поддержке губернатора и министерства культуры Челябинской области.

