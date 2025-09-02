Челябинский «Трактор» на старте регулярного чемпионата КХЛ построит ядро лидеров

5 сентября матчем за Кубок открытия стартует новый сезон Континентальной лиги. Челябинский «Трактор» попытается взять реванш у ярославского «Локомотива» за досадное поражение в финале Кубка Гагарина. С чем подошел «Трактор» к новому сезону, и каковы ожидания от новичков — в материале URA.RU.
Первый матч сезона, как и следующие пять, челябинцы сыграют на выезде. Но принципиальным конечно же будет продолжение противостояния с «Локомотивом». Тем более что ярославская команда летом лишилась своего главного тренера Игоря Никитина, который привел «железнодорожников» к первому в истории Кубку Гагарина. Зато из «Локомотива» летом ушли всего шесть игроков, то есть команда сохранила свой боевой костяк, в отличие от сильно обновившегося «Трактора».
И перестраивать главному тренеру Бенуа Гру пришлось действительно многое: ведь после ухода из клуба 15 игроков появились восемь новых. И двое звездных из них — Джошуа Ливо и Михаил Григоренко — пока только наигрывают комбинации в «Тракторе», и на Кубке губернатора Челябинской области пока не смогли забить ни одной шайбы. Но «трактористы»-новобранцы, как и старожилы, набирают форму от игре к игре, а новые связки начинают приобретать убийственную для соперника силу.
Пока адаптируется к новой команде и лиге и канадский вратарь Крис Дригер, пропустивший в первом матче с «Амуром» три безответные шайбы. Зато ярко и эффектно показал себя нападающий Андрей Никонов — габаритный новичок, от которого ожидали скорее силовую борьбу и игру на пятаке, нежели реализованные буллиты и выходы один на один.
На предсезонной пресс-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру признался, что на старте сезона главное для него — сложить новую команду. Ведь клуб потерял Стивена Кэмпфера, Бадди Робинсона, Шабанова, Виталия Кравцова, Артема Блажиевского.
«Сейчас наша задача — заново построить ядро лидеров команды. Я знаю половину команды, и все равно нам придется друг друга узнавать. Сейчас мы выстраиваем систему, и приходит понимание, как нам надо действовать, чтобы добиться успеха», — заверил наставник.
Также Гру считает, что очень важным будет именно первый месяц «регулярки» — чтобы сложить пазл идеальной команды: «Пусть мне не нравится слово „пережить“, но нам нужно пройти первый месяц, пережить его — и по его итогу оказаться на достойном месте». Канадец считает, что по сравнению с прошлым сезоном «трактористы» в целом стали более мастеровитыми, а скорости плюс-минус остались такими же. Скамейка запасников в обороне в прошлом сезоне была длиннее, но сейчас «Трактор» перенастраивается на более активную игру в атаке.
А вот лучший бомбардир КХЛ сезона 2024/2025 Джошуа Ливо, делясь первыми впечатлениями о новом для себя клубе, заявил, что «Трактор» — очень хорошая команда, здесь отличный коллектив, много опытных игроков и сильный тренерский штаб.
«Трактор» в прошлом сезоне дошел до финала и намерен улучшить результат, поэтому мой выбор был очевиден. Мне тоже хочется побеждать. В этом наши цели совпадают. У команды очень сильный состав с игроками топ-уровня. Рядом с такими партнерами проще проявить себя», — признался Ливо «Спорт-Экспрессу».
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил «РБ Спорт», что «Трактор» уже заслужил право подняться на высшую ступень плей-офф. Новички еще только вливаются в коллектив, и «звенящей химии» между игроками пока нет. Но это — дело ближайшего будущего.
«Мы не завершили дело, и я надеюсь, завершим в ближайшие годы. Столько сил, мучений, страданий… Как в 2013 году команда была рядом с заветной мечтой, так и мы в прошлом сезоне. Я надеюсь, что все эти страдания и наш честный труд дадут именно то, что мы все ждем вместе с болельщиками», — сказал Волков.
По заверению генерального менеджера, перед стартом сезона клуб уже не будет делать никаких кадровых обновлений. Но оставшейся суммы под «контрактным потолком» еще хватит «на достаточно квалифицированного игрока нижних звеньев или ротацию в защитную линию». А где именно требуется усиление — покажут уде первые выездные матчи.
Где и когда ХК «Трактор» проведет матчи регулярного чемпионата в сентябре-2025
5 сентября Ярославль — «Локомотив»
7 сентября — Астана — «Барыс»
9 сентября — Нижнекамск — «Нефтехимик»
11 сентября — Санкт-Петербург — «СКА»
14 сентября — Сочи — «Сочи»
17 сентября — Екатеринбург — «Автомобилист»
19 сентября — Челябинск — «Нефтехимик»
21 сентября — Челябинск — «Спартак»
25 сентября — Челябинск — «Авангард»
30 сентября — Москва — «Спартак»
