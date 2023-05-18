Тюменские чиновники покупают квартиры для полицейских

В Тюменской области закупают квартиры в новых домах для силовиков и других бюджетников

19 мая 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции и другие бюджетники смогут въехать в новые квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские власти потратят без малого 64 млн рублей на покупку квартир для полицейских, сотрудников Росгвардии, врачей и других работников бюджетных учреждений федерального и областного значения. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Приобретение в собственность Тюменской области жилых помещений посредством участия в долевом строительстве осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.). Жилье будет предоставляться по договорам служебного и коммерческого найма», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона. Как ранее писало агентство, управление делами правительства разместило несколько закупок на приобретение квартир в строящихся домах. Власти купят четыре просторные «двушки» и две «трешки» в определенных районах, потратив на них порядка 64 млн рублей. Как пояснили в правительстве, места размещения выбирались исходя из того, чтобы новым жильцам было удобно добираться до работы. К примеру, в больницы и отделы полиции.

Тюменские власти потратят без малого 64 млн рублей на покупку квартир для полицейских, сотрудников Росгвардии, врачей и других работников бюджетных учреждений федерального и областного значения. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Приобретение в собственность Тюменской области жилых помещений посредством участия в долевом строительстве осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.). Жилье будет предоставляться по договорам служебного и коммерческого найма», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона. Как ранее писало агентство, управление делами правительства разместило несколько закупок на приобретение квартир в строящихся домах. Власти купят четыре просторные «двушки» и две «трешки» в определенных районах, потратив на них порядка 64 млн рублей. Как пояснили в правительстве, места размещения выбирались исходя из того, чтобы новым жильцам было удобно добираться до работы. К примеру, в больницы и отделы полиции.