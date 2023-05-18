18 мая 2023

Тюменские чиновники покупают квартиры для полицейских

В Тюменской области закупают квартиры в новых домах для силовиков и других бюджетников
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейские
Сотрудники полиции и другие бюджетники смогут въехать в новые квартиры Фото:

Тюменские власти потратят без малого 64 млн рублей на покупку квартир для полицейских, сотрудников Росгвардии, врачей и других работников бюджетных учреждений федерального и областного значения. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Приобретение в собственность Тюменской области жилых помещений посредством участия в долевом строительстве осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.). Жилье будет предоставляться по договорам служебного и коммерческого найма», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона.

Как ранее писало агентство, управление делами правительства разместило несколько закупок на приобретение квартир в строящихся домах. Власти купят четыре просторные «двушки» и две «трешки» в определенных районах, потратив на них порядка 64 млн рублей. Как пояснили в правительстве, места размещения выбирались исходя из того, чтобы новым жильцам было удобно добираться до работы. К примеру, в больницы и отделы полиции.

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Тюменские власти потратят без малого 64 млн рублей на покупку квартир для полицейских, сотрудников Росгвардии, врачей и других работников бюджетных учреждений федерального и областного значения. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Приобретение в собственность Тюменской области жилых помещений посредством участия в долевом строительстве осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.). Жилье будет предоставляться по договорам служебного и коммерческого найма», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона. Как ранее писало агентство, управление делами правительства разместило несколько закупок на приобретение квартир в строящихся домах. Власти купят четыре просторные «двушки» и две «трешки» в определенных районах, потратив на них порядка 64 млн рублей. Как пояснили в правительстве, места размещения выбирались исходя из того, чтобы новым жильцам было удобно добираться до работы. К примеру, в больницы и отделы полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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