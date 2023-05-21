21 мая 2023

Спасатели, которые помогали курганцам тушить пожары, покидают регион. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М. Чаусово. Последствия пожара. Курган, последствия пожара, малое чаусово
Из Курганской области убывают спасатели из соседних регионов, которые помогали тушить пожары Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Спасатели из соседних регионов, которые помогали тушить пожары в Курганской области, возвращаются домой. В ликвидации огня и последствий ЧС участвовали сотни человек и десятки единиц спецтехники, включая авиацию. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС региона.

«Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Самолет-амфибия Бе-200 ЧС вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации. Сегодня территорию региона покидают аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Пермскому краю, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении.

До этого Курганскую область покинули представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей. Всего курганскому МЧС в борьбе с пожарами помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов.

Ранее URA.RU писало, что курганские спасатели поблагодарили коллег из Ямала за помощь в тушении пожаров. Ямальским сотрудникам МЧС были вручении памятные подарки от правительства региона.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели из соседних регионов, которые помогали тушить пожары в Курганской области, возвращаются домой. В ликвидации огня и последствий ЧС участвовали сотни человек и десятки единиц спецтехники, включая авиацию. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС региона. «Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Самолет-амфибия Бе-200 ЧС вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации. Сегодня территорию региона покидают аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Пермскому краю, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении. До этого Курганскую область покинули представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей. Всего курганскому МЧС в борьбе с пожарами помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов. Ранее URA.RU писало, что курганские спасатели поблагодарили коллег из Ямала за помощь в тушении пожаров. Ямальским сотрудникам МЧС были вручении памятные подарки от правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...