Спасатели, которые помогали курганцам тушить пожары, покидают регион. Видео

22 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Из Курганской области убывают спасатели из соседних регионов, которые помогали тушить пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Спасатели из соседних регионов, которые помогали тушить пожары в Курганской области, возвращаются домой. В ликвидации огня и последствий ЧС участвовали сотни человек и десятки единиц спецтехники, включая авиацию. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС региона. «Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Самолет-амфибия Бе-200 ЧС вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации. Сегодня территорию региона покидают аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Пермскому краю, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении. До этого Курганскую область покинули представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей. Всего курганскому МЧС в борьбе с пожарами помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов. Ранее URA.RU писало, что курганские спасатели поблагодарили коллег из Ямала за помощь в тушении пожаров. Ямальским сотрудникам МЧС были вручении памятные подарки от правительства региона.

Спасатели из соседних регионов, которые помогали тушить пожары в Курганской области, возвращаются домой. В ликвидации огня и последствий ЧС участвовали сотни человек и десятки единиц спецтехники, включая авиацию. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС региона. «Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Самолет-амфибия Бе-200 ЧС вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации. Сегодня территорию региона покидают аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Пермскому краю, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении. До этого Курганскую область покинули представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей. Всего курганскому МЧС в борьбе с пожарами помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов. Ранее URA.RU писало, что курганские спасатели поблагодарили коллег из Ямала за помощь в тушении пожаров. Ямальским сотрудникам МЧС были вручении памятные подарки от правительства региона.