19 мая 2023

Спасатели Курганской области поблагодарили коллег из ЯНАО за помощь в тушении пожаров. Видео

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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, мчс, наряд реагирования, мчс россии
Сотрудники МЧС из ЯНАО три недели боролись с пожарами в Курганской области Фото:
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Аэромобильная группировка спасателей из ЯНАО получила благодарность от начальника управления МЧС России по Курганской области Алексея Черногородцева за помощь жителям и коллегам в борьбе с пожарами в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Спасибо вам большое за оказанную помощь. Вы поработали по всей территории, сложная была ситуация в регионе. Вся Курганская область вас благодарит», — поделился Алексей Черногородцев в своей речи.

Отмечается, что ямальские спасатели три недели боролись с пожарами на территории Курганской области. Во время построения сотрудникам МЧС из ЯНАО были вручении памятные подарки от правительства региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Несколько населенных пунктов в регионе были охвачены огнем, а в деревнях началась эвакуация жителей.

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Аэромобильная группировка спасателей из ЯНАО получила благодарность от начальника управления МЧС России по Курганской области Алексея Черногородцева за помощь жителям и коллегам в борьбе с пожарами в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО. «Спасибо вам большое за оказанную помощь. Вы поработали по всей территории, сложная была ситуация в регионе. Вся Курганская область вас благодарит», — поделился Алексей Черногородцев в своей речи. Отмечается, что ямальские спасатели три недели боролись с пожарами на территории Курганской области. Во время построения сотрудникам МЧС из ЯНАО были вручении памятные подарки от правительства региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Несколько населенных пунктов в регионе были охвачены огнем, а в деревнях началась эвакуация жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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