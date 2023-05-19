Спасатели Курганской области поблагодарили коллег из ЯНАО за помощь в тушении пожаров. Видео

20 мая 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС из ЯНАО три недели боролись с пожарами в Курганской области Фото: Владислав Грозный © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Аэромобильная группировка спасателей из ЯНАО получила благодарность от начальника управления МЧС России по Курганской области Алексея Черногородцева за помощь жителям и коллегам в борьбе с пожарами в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО. «Спасибо вам большое за оказанную помощь. Вы поработали по всей территории, сложная была ситуация в регионе. Вся Курганская область вас благодарит», — поделился Алексей Черногородцев в своей речи. Отмечается, что ямальские спасатели три недели боролись с пожарами на территории Курганской области. Во время построения сотрудникам МЧС из ЯНАО были вручении памятные подарки от правительства региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Несколько населенных пунктов в регионе были охвачены огнем, а в деревнях началась эвакуация жителей.

Аэромобильная группировка спасателей из ЯНАО получила благодарность от начальника управления МЧС России по Курганской области Алексея Черногородцева за помощь жителям и коллегам в борьбе с пожарами в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО. «Спасибо вам большое за оказанную помощь. Вы поработали по всей территории, сложная была ситуация в регионе. Вся Курганская область вас благодарит», — поделился Алексей Черногородцев в своей речи. Отмечается, что ямальские спасатели три недели боролись с пожарами на территории Курганской области. Во время построения сотрудникам МЧС из ЯНАО были вручении памятные подарки от правительства региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Несколько населенных пунктов в регионе были охвачены огнем, а в деревнях началась эвакуация жителей.