Аэромобильная группировка спасателей из ЯНАО получила благодарность от начальника управления МЧС России по Курганской области Алексея Черногородцева за помощь жителям и коллегам в борьбе с пожарами в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Спасибо вам большое за оказанную помощь. Вы поработали по всей территории, сложная была ситуация в регионе. Вся Курганская область вас благодарит», — поделился Алексей Черногородцев в своей речи.
Отмечается, что ямальские спасатели три недели боролись с пожарами на территории Курганской области. Во время построения сотрудникам МЧС из ЯНАО были вручении памятные подарки от правительства региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Несколько населенных пунктов в регионе были охвачены огнем, а в деревнях началась эвакуация жителей.
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