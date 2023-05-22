Пермская журналистка обвинила полицейских в незаконном задержании

23 мая 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

От наручников у пермячки распухли руки Фото: Илья Московец © URA.RU Журналистка из Перми Елена Конова и ее подруга Марта обвинили полицейских в излишне жестоком и необоснованном задержании во время прогулки по городу. Историю неудачной пятничной прогулки, которая закончилась в отделе полиции девушки рассказала URA.RU. «В пятницу, 19 мая, мы с подругой гуляли возле расселенного дома по ул. Василия Каменских, 32 и делали фотографии. Неожиданно к нам подошли двое людей, буквально на секунду показали какие-то корочки и сказали, что они из полиции, а мы задержаны за распространение наркотиков. При этом мужчина и женщина были не в форме, не представились, просьбу еще раз показать удостоверения проигнорировали, а после вопроса о понятых и основаниях для задержания попросту заломили нам руки и потащили в машину. При этом оскорбляли и угрожали ударить», — вспоминает девушка. По словам девушек, на них надели наручники, а по приезду в отдел полиции Дзержинского района, где они час просидели в ожидании обыска, с них так и не сняли наручники. Во время обыска у девушек не было обнаружено при себе ничего запрещенного. После этого Конова поехала на медицинское освидетельствование, где по завершению всех процедур полицейский на прощание сказал: «В следующий раз будете адекватно реагировать на сотрудников полиции». Марта сдавать тест на наркотики отказалась и в отношении нее был составлен протокол. «На следующий день, когда я пришла в полицию, как мне и сказали, чтобы поехать в суд, меня один из сотрудников отправил обратно домой, сказав при этом, что все данные аннулированы из-за того, что протоколы составлены с ошибками. Позже мне позвонила женщина, которая проводила задержание и стала кричать на меня из-за того, что я ушла. Впоследствии и вовсе выяснилось, что все документы были исправлены, а мне все же необходимо прийти в полицию, но со мной будет работать уже другой сотрудник», — вспоминает Марта. Девушка записала все разговоры с полицейскими на диктофон (аудиозаписи имеются в распоряжении агентства). Пермячки возмущены поведением полицейских, которые, по их мнению, допустили множество нарушений при задержании. «У меня папа — майор полиции в отставке, я прекрасно понимаю какой это тяжелый труд, но зачем нужно было оскорблять нас и держать в наручниках? Сидя в отделе, у меня от наручников отекла рука и сотрудница МВД периодически говорила, что надо бы их с меня снять, но ничего для этого не предпринимала, хотя ключ от наручников у нее был», — возмущается Конова. Девушки сообщили URA.RU, что направили обращение в прокуратуру Пермского края, с целью проведения проверки сотрудников полиции на правомерность действий. Агентство направило запросы в пресс-службы УМВД по городу Перми и прокуратуру региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналистка из Перми Елена Конова и ее подруга Марта обвинили полицейских в излишне жестоком и необоснованном задержании во время прогулки по городу. Историю неудачной пятничной прогулки, которая закончилась в отделе полиции девушки рассказала URA.RU. «В пятницу, 19 мая, мы с подругой гуляли возле расселенного дома по ул. Василия Каменских, 32 и делали фотографии. Неожиданно к нам подошли двое людей, буквально на секунду показали какие-то корочки и сказали, что они из полиции, а мы задержаны за распространение наркотиков. При этом мужчина и женщина были не в форме, не представились, просьбу еще раз показать удостоверения проигнорировали, а после вопроса о понятых и основаниях для задержания попросту заломили нам руки и потащили в машину. При этом оскорбляли и угрожали ударить», — вспоминает девушка. По словам девушек, на них надели наручники, а по приезду в отдел полиции Дзержинского района, где они час просидели в ожидании обыска, с них так и не сняли наручники. Во время обыска у девушек не было обнаружено при себе ничего запрещенного. После этого Конова поехала на медицинское освидетельствование, где по завершению всех процедур полицейский на прощание сказал: «В следующий раз будете адекватно реагировать на сотрудников полиции». Марта сдавать тест на наркотики отказалась и в отношении нее был составлен протокол. «На следующий день, когда я пришла в полицию, как мне и сказали, чтобы поехать в суд, меня один из сотрудников отправил обратно домой, сказав при этом, что все данные аннулированы из-за того, что протоколы составлены с ошибками. Позже мне позвонила женщина, которая проводила задержание и стала кричать на меня из-за того, что я ушла. Впоследствии и вовсе выяснилось, что все документы были исправлены, а мне все же необходимо прийти в полицию, но со мной будет работать уже другой сотрудник», — вспоминает Марта. Девушка записала все разговоры с полицейскими на диктофон (аудиозаписи имеются в распоряжении агентства). Пермячки возмущены поведением полицейских, которые, по их мнению, допустили множество нарушений при задержании. «У меня папа — майор полиции в отставке, я прекрасно понимаю какой это тяжелый труд, но зачем нужно было оскорблять нас и держать в наручниках? Сидя в отделе, у меня от наручников отекла рука и сотрудница МВД периодически говорила, что надо бы их с меня снять, но ничего для этого не предпринимала, хотя ключ от наручников у нее был», — возмущается Конова. Девушки сообщили URA.RU, что направили обращение в прокуратуру Пермского края, с целью проведения проверки сотрудников полиции на правомерность действий. Агентство направило запросы в пресс-службы УМВД по городу Перми и прокуратуру региона.