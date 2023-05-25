Пермякам назвали стоимость страховки дачных домов от пожаров

Средняя стоимость годовой страховки дома от пожар в Перми составляет 4,5 тысячи рублей

Пермяки чаще всего страхуют частные дома от пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Перми чаще всего страхуют частные дома от пожаров. Годовая страховка деревянного строения стоимостью 1 млн рублей обойдется пермякам в 4,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказала страховой агент Эля Мингелеева.

«Дома чаще всего страхуются от риска пожара. Примерная стоимость страховки на деревянный дом, который стоит 1 млн рублей, составит 4500 рублей. Страховой полис будет действовать год», — рассказала Мингелеева. Эксперт Ксения Моисей поделилась мнением с редакцией, что наиболее популярны у пермяков пакетные услуги, включающие себя страхование от нескольких видов риска, в том числе и пожара, что будет немного дороже.

Также, по словам Эли Мингелеевой, пермяки стремятся вместе с домом застраховать бани, беседки, заборы и сараи. При этом свои жилища пермяки страхуют по собственной инициативе чаще, чем по требованию банка. Если дом находится в залоге, то его обязательно страхуют.

Ранее страховые эксперты отмечали, что у пермяков отсутствует большой интерес к страхованию своих домов, несмотря на бушующие на Урале пожары. По их мнению, чтобы напугать пермяков, огонь должен подобраться ближе к Пермскому краю.