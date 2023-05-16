Пожары, уничтожившие на Урале десятки домов, не пугают пермяков

17 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пожары в Зауралье уничтожили уже десятки домов Фото: Илья Московец © URA.RU Пожары, бушующие в соседних регионах, не вызвали среди пермяков всплеска интереса к страхованию своих домов. Об этом URA.RU рассказали страховые агенты. По словам директора «Пермского центра страхования» Эли Мингелеевой, чтобы напугать пермяков, стихия должна подойти ближе. «Мы не заметили такой активности. Если бы у нас начались пожары в крае, то спрос точно бы увеличился», — рассказала Мингалеева. Она отметила, что пермяки думают, что в зауральских регионах пожары происходят ежегодно и до Пермского края не доходят. С Мингалеевой согласна страховой эксперт Ксения Моисей. Большого изменения продаж страховок в Перми не наблюдается, сообщила она агентству. URA.RU ранее сообщало о бушующих лесных пожарах на территории Урала. Так, из-за масштабного бедствия в Курганской области сгорели десятки домов, 21 человек погиб. Смог от пожаров дошел даже до жителей Перми. Из-за стихийного бедствия в Тюменской, Курганской и Свердловской области был введен режим ЧС, в лесах усилен контроль. По словам представителей МЧС, большая часть пожаров началась по вине человека.

Пожары, бушующие в соседних регионах, не вызвали среди пермяков всплеска интереса к страхованию своих домов. Об этом URA.RU рассказали страховые агенты. По словам директора «Пермского центра страхования» Эли Мингелеевой, чтобы напугать пермяков, стихия должна подойти ближе. «Мы не заметили такой активности. Если бы у нас начались пожары в крае, то спрос точно бы увеличился», — рассказала Мингалеева. Она отметила, что пермяки думают, что в зауральских регионах пожары происходят ежегодно и до Пермского края не доходят. С Мингалеевой согласна страховой эксперт Ксения Моисей. Большого изменения продаж страховок в Перми не наблюдается, сообщила она агентству. URA.RU ранее сообщало о бушующих лесных пожарах на территории Урала. Так, из-за масштабного бедствия в Курганской области сгорели десятки домов, 21 человек погиб. Смог от пожаров дошел даже до жителей Перми. Из-за стихийного бедствия в Тюменской, Курганской и Свердловской области был введен режим ЧС, в лесах усилен контроль. По словам представителей МЧС, большая часть пожаров началась по вине человека.