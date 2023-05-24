На фоне ремонта дорог в Тюмени резко ухудшилась ситуация с пробками

На фоне ремонта дорог в Тюмени начали появляться дорожные заторы

Тюменские автолюбители пожаловались на пробки из-за дорожных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сезонный ремонт дорог в Тюмени привел к возникновению пробок на основных магистралях города. Об этом URA.RU сообщили местные автолюбители, обратившиеся в редакцию.

«По утрам и вечерам на дорогах Тюмени творится настоящий хаос: заторов очень много. И не только на центральных улицах, а вообще везде. Думаю, что это из-за ремонта дорог. Потому что где-то перекрыли одну полосу для движения, и сразу появляется пробка», — сообщил один из тюменских автолюбителей в разговоре с URA.RU.

Другой автолюбитель также сообщил, что дорожные заторы на дорогах Тюмени стали возникать чаще. «Понятно, что основной объем работ по ремонту дорог делается ночью, но и днем дорожники, как правило, что-то ремонтируют. Из-за этого возникают пробки. Многие по утрам стали чаще опаздывать на работу», — рассказал тюменец в беседе с агентством.

В региональном управлении Госавтоинспекции агентству сообщили о том, что количество дорожных заторов в Тюмени действительно увеличилось, но не из-за ремонтных работ. «В основном, заторы возникают по вечерам, когда люди, переехавшие на лето за город, возвращаются с работы по так называемым „дачным дорогам“. У нас пока ремонтных работ на дорогах не так уж много. Есть, например, один участок в районе ул. Республики, но там, в целом, ситуация ровная», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.