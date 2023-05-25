25 мая 2023
24 мая 2023

Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве мужчины на глазах у прохожих в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин заинтересовался ходом расследования убийства мужчины в Сургуте Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе расследования убийства 59-летнего мужчины в городе Сургуте. В пресс-службе ведомства сообщили, что в совершении преступлении подозревается родственник жертвы.

«В городе Сургуте 24 мая 2023 года было совершено убийство 59-летнего местного жителя. В ходе расследования установлено, что в совершении данного преступления подозревается 40-летний мужчина, являвшийся родственником потерпевшего. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале следственного комитета РФ.

Уточняется, что в настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Мужчина скрывался в одной из гостиниц города.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе расследования убийства 59-летнего мужчины в городе Сургуте. В пресс-службе ведомства сообщили, что в совершении преступлении подозревается родственник жертвы. «В городе Сургуте 24 мая 2023 года было совершено убийство 59-летнего местного жителя. В ходе расследования установлено, что в совершении данного преступления подозревается 40-летний мужчина, являвшийся родственником потерпевшего. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале следственного комитета РФ. Уточняется, что в настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Мужчина скрывался в одной из гостиниц города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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